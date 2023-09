Stanovanjske nepremičnine se dražijo, poslov je manj

Nove stanovanjske nepremičnine so se na četrtletni ravni po pocenitvi v prejšnjem četrtletju (za 8,4 odstotka) znova podražile, in sicer skupno za tri odstotke. K zvišanju so največ prispevale cene novih stanovanj, ki so se zvišale za 4,7 odstotka, medtem ko so se cene novih družinskih hiš znižale, in sicer za dva odstotka.

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin so se na četrtletni ravni zvišale za 1,8 odstotka. Cene rabljenih stanovanj so zrasle za 2,3 odstotka, cene rabljenih družinskih hiš pa za 1,1 odstotka.

Rabljena stanovanja so se v tej primerjavi najizraziteje podražila v Ljubljani in preostali Sloveniji (na obeh območjih za 2,8 odstotka), medtem ko so se v Mariboru pocenila (za 1,9 odstotka).