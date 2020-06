Stanovanjske nepremičnine v prvem četrtletju dražje, poslov manj

Cene novih stanovanjskih nepremičnin so bile v povprečju za 0,1 odstotka višje kot v prejšnjem četrtletju, pri čemer so bile cene novih stanovanj višje za 0,4 odstotka, cene novih družinskih hiš pa so se – po rasti v prejšnjem četrtletju za pet odstotkov – znižale, in sicer za 0,9 odstotka, je danes objavil državni statistični urad.

Na četrtletni ravni pa so se zvišale cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin, in sicer povprečno za 1,2 odstotka. Pri tem so šle cene rabljenih stanovanj gor za 1,4 odstotka, cene rabljenih družinskih hiš pa za 0,7 odstotka.

V Občini Ljubljana so se rabljena stanovanja glede na prejšnje četrtletje podražila za 0,9 odstotka, rabljena stanovanja zunaj Ljubljane pa za 1,8 odstotka. "Na četrtletni ravni se te cene zvišujejo že od 2016, od takrat je njihova povprečna cena višja za 36 odstotkov," pravijo na statističnem uradu.

V prvem četrtletju letos so se zvišale tudi cene rabljenih stanovanj v Občini Maribor (za 0,1 odstotka). Cene rabljenih stanovanj v preostali Sloveniji, brez mestnih občin Ljubljana in Maribor, pa so se zvišale za 2,1 odstotka.