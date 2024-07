Stanovanjski sklad napovedal, da bo zagotovil 500 novih stanovanj

Sklad občinam, lokalnim stanovanjskim skladom in neprofitnim stanovanjskim organizacijam enako kot doslej ponuja tri oblike sofinanciranja – posojilo, soinvestiranje in soinvestiranje s posojilom – novost pa je možnost posojila v višini do 75 odstotkov vrednosti investicije z odplačilno dobo 30 let. Za izvedbo programa je namenjenih 26 milijonov evrov, od tega 16 milijonov za posojila in 10 milijonov za soinvestiranje.

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih in bivalnih enot za leti 2024 in 2025, ki je bil v uradnem listu objavljen 5. julija, je namenjen pridobivanju novih javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot v vseh lokalnih skupnostih v Sloveniji.

Kot pravijo na skladu, glavni poudarek in prednost namenjajo investicijskim projektom, ki izpolnjujejo pogoje predpisov s področja energetske učinkovitosti in zagotavljajo gradnjo stavb z nič energije z zelo visoko energetsko učinkovitostjo oz. zelo majhno količino potrebne energije za delovanje, pri čemer je potrebna energija v zelo veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov, vključno z energijo iz obnovljivih virov, proizvedeno na kraju samem ali v bližini.

Program sofinanciranja zagotavljanja oskrbovanih stanovanj za starejše v letih 2024 in 2025, ki je bil v uradnem listu objavljen 19. julija, je namenjen pridobivanju novih javnih najemnih oskrbovanih stanovanj za starejše. Možne oblike sofinanciranja vključujejo posojilo, soinvestiranje ter soinvestiranje s posojilom.

Višina posojila je do 75 odstotkov vrednosti investicije z odplačilno dobo 30 let. Za izvedbo programa je namenjenih pet milijonov evrov, od tega dva milijona za posojila in trije milijoni za soinvestiranje.

Z javnim pozivom za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2024 in 2025, ki je bil prav tako 19. julija objavljen v uradnem listu, pa SSRS vabi zainteresirane fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti k oddaji zavezujočih ponudb za prodajo skupin stanovanj, stanovanjskih stavb ter zemljišč, primernih za izgradnjo stanovanjskih stavb po vsej Sloveniji. Sklad bo stanovanja in zemljišča kupoval v obdobju od objave poziva do porabe sredstev ali zaprtja poziva.

Ponudniki lahko ponudijo dokončana stanovanja, ki so primerna za bivanje. Stanovanjske stavbe, v katerih so ponujena stanovanja, morajo imeti pravnomočno uporabno dovoljenje, ki ni starejše od dveh let, ter nanj vezano pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Kot primerne mikrolokacije bo sklad štel zlasti tiste lokacije, ki omogočajo kakovostne življenjske in bivalne razmere, imajo dobro prometno povezavo in so dostopne z javnim potniškim prometom. V bližini morajo biti zagotovljena osnovna družbena infrastruktura in oskrbne dejavnosti, ki jih je mogoče izkoriščati za rekreacijo. Če ponudnik tega ne more zagotoviti, bo to upoštevano pri nakupni vrednosti. Za izvedbo tega javnega poziva je namenjenih 15 milijonov evrov.