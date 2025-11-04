Svetli način
Slovenija

Stanovanjski sklad od leta 2015 s 3000 dodatnimi stanovanji, v pripravi jih je še 2000

Ljubljana, 04. 11. 2025 14.19 | Posodobljeno pred 52 minutami

Stanovanjski sklad RS je v obdobju 2015–2025, za katero je veljal tudi zadnji nacionalni stanovanjski program, zagotovil okoli 3000 dodatnih javnih najemnih stanovanj. V gradnji ali pripravi so še projekti za dobrih 2000 stanovanj, od tega so trije največji projekti z okoli 1000 stanovanji tik pred začetkom gradnje.

Leta 2015 je imel na voljo 150 milijonov evrov, nedokončane projekte na Brdu v Ljubljani, novih projektov pa ni bilo pripravljenih, je dejal predsednik uprave republiškega stanovanjskega sklada Črtomir Remec, ki sklad vodi od leta 2015.
Sklad je v obdobju 2015–2019 zagotovil 517 dodatnih stanovanj, od tega 269 z lastnimi investicijami, 228 prek programov sofinanciranja projektov občin in lokalnih skladov ter 20 z nakupi prek javnega poziva. Leta 2015 je imel na voljo 150 milijonov evrov, nedokončane projekte na Brdu v Ljubljani, novih projektov pa ni bilo pripravljenih, je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal predsednik uprave republiškega stanovanjskega sklada Črtomir Remec, ki sklad vodi od leta 2015.

350 milijonov evrov

Ob spremembi usmeritve od gradnje za trg v gradnjo najemnih stanovanj je sklad zagnal več projektov in v obdobju 2020–2025 zagotovil dodatnih 2482 stanovanj, od tega 1241 z lastnimi investicijami, 845 prek programov sofinanciranja in 396 z nakupi prek javnega poziva.

Za skupno okoli 3000 stanovanj v obdobju 2015–2025 je bilo potrebnih okoli 350 milijonov evrov, je povedal Remec. 

Trenutno je v gradnji ali pripravi 2118 stanovanj, od tega jih bo sklad sam gradil 1885, 218 jih je predvidenih prek programov sofinanciranja, 15 pa jih bo zagotovljenih z nakupom. Ocenjena investicijska vrednost je skupno okoli 402 milijona evrov.

Od skladovih 1885 jih je v gradnji nekaj manj kot 170 na Jesenicah (46), v Lukovici (82) in Lendavi (40). Večji projekti so Glince Podutik v Ljubljani (v treh fazah skupno 280 stanovanj), Novo Pobrežje v Mariboru (v dveh fazah 439 stanovanj) in Ob Savi v Kranju (v dveh fazah 269 stanovanj). Remec pričakuje, da bodo integralna gradbena dovoljenja zanje dobili do konca leta, tako da bi lahko gradnja stekla v prvem polletju 2026.

Preostali projekti so večinoma v postopku projektiranja in pridobivanja gradbenega dovoljenja, največji je celjski Novi trg s 126 stanovanji, ali umeščanja v prostor, med njimi novomeški Brod Drage s 150 stanovanji.

Sklad je iz načrta za okrevanje prejel 36,6 milijona evrov

Stanovanjski sklad RS je iz načrta za okrevanje in odpornost prejel 36,6 milijona evrov nepovratnih sredstev za gradnjo 12 projektov s skupno 755 javnimi najemnimi stanovanji. Od tega je največ, dobrih 22 milijonov evrov, namenil za gradnjo mariborske soseske Pod Pekrsko gorco s 400 stanovanji. Večja sta tudi projekta Podbreznik v Novem mestu, kjer bo sklad za 600.000 evrov zgradil okoli 100 stanovanj, še okoli 40 jih bo za 700.000 evrov kupil prek javnega poziva, ter Nad Dolinsko v Kopru, kjer je predvidena gradnja okoli 90 stanovanj za 7,1 milijona evrov.

"Cikel od umeščanja v prostor, projektiranja, pridobivanja gradbenega dovoljenja do same gradnje v povprečju traja med pet in sedem let. To dokazuje, da nobena vlada ne more biti zaslužna za konkreten projekt," je o prepirih v politiki o zaslugah posameznih vlad dejal Remec. Od leta 2015 so bile štiri vlade in "vsaka je po svoje zaslužna (...), da smo v situaciji, v kateri smo", je dodal.

11,4 milijona za odpravo napak

Sklad ima precej dela in stroškov z odpravljanjem napak v projektih, ki so bili grajeni za trg. Od leta 2009 do konca septembra letos je za odpravo napak na 1281 stanovanjih (od skupno 2831 prodanih stanovanj) v šestih soseskah namenil 11,4 milijona evrov brez sodnih stroškov.

Dve največji soseski, kjer še vedno izvajajo dela, sta Dragomelj s 154 stanovanji in Poljansko nabrežje v Ljubljani s 603 stanovanji. Kot je dejal Remec, je večji del posledica napak gradbenih izvajalcev, ki so končali v stečajih, določen del pa tudi posledica pomanjkljivega vzdrževanja. Ocenjujejo, da bo končni strošek sklada skupaj s sodnimi stroški znašal okoli 20 milijonov evrov.

najemna stanovanja stanovanjski sklad javna najemna stanovanja gradnja
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
stoinena
04. 11. 2025 15.49
ustavite kopičenje nepremičnin raje. legalizirajte tiste ki odstopajo za 1 m -2m od načrt ker drugače banka ne da kredita. napišite OPN-je, da si še kdo lahko kaj naredi. Ker tako kot delate je slovenija samo še raj za priseljence. če smo zato hoteli svojo državo potem smo izgubljali čas.
ODGOVORI
0 0
OrodniK
04. 11. 2025 15.04
+1
🤣..so že tik pred pričetkom gradnje... Spomnim se mesca in Maljevca 2023 fotošutong z lopatami v rokah, ob začetku gradnje 20.000 stanovanj...🤣 Danes vemo kje smo... denar za gradnjo je zagotovljen v proračunu (kao).... LOL
ODGOVORI
1 0
