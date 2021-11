Stanovanjski sklad pridobil kredit za novih 906 stanovanj

"Sklad namerava do leta 2025 zgraditi 906 javnih najemnih stanovanj, od tega 58 oskrbovanih za starejše," je poudaril direktor Stanovanjskega sklada RS Črtomir Remec. Gre za projekte Pod Pekrsko gorco 2. faza, Nova Dolinska v Kopru, Podbreznik v Novem mestu, Rožna dolina v Novi Gorici, Ob Savi v Kranju, Dolgi most in Podutik Glince v Ljubljani, Lukovica jug, Partizan na Jesenicah in Lendava.

Predvsem pri zadnjih štirih bodo po njegovih besedah skušali čim bolj omejiti stroške gradnje. To je v luči nenehno naraščajočih cen v gradbeništvu nujno. Rezerve bodo iskali pri izvedbenih fazah in načrtovanju, kjer bodo v ospredju funkcionalnost, racionalnost in večja tipizacija. "Glavni napori gredo v smeri cenovno sprejemljivih projektov," je poudaril in priznal, da si danes projektov Novo Brdo ali Pod Pekrsko gorco ne bi mogli več privoščiti.

Eno največjih stanovanjskih sosesk, Novo Brdo v Ljubljani, so odprli pred slabim mesecem dni in s tem obeležili tudi 30-letnico delovanja sklada. Stanovanja bodo v stroškovni najem ponudili do konca leta. Marca 2022 pa načrtujejo odprtje prve faze 212 stanovanj Pod Pekrsko gorco v Mariboru.