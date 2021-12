Star hladilnik? Pred nakupom novega spoznajte trende!

Ali je vaš hladilnik starejši 10 let ali več? Opažate, da se vam hrana vse hitreje kvari? Vas ropotanje hladilnika zbuja sredi noči? Če ste na vsaj eno od teh vprašanj odgovorili pritrdilno, potem je čas za razmislek o nakupu novega hladilnika. Z nakupom novega lahko namreč podaljšamo svežino hrane in tako zmanjšamo odpadke. Obenem pa lahko tudi znižamo zneske mesečnih položnic!

Klasični (kombinirani) ali ameriški hladilniki so v zadnjih letih prinesli v slovenske kuhinje številne novosti. Spoznajte trende, ki vam lahko pomagajo pri nakupu novega hladilnika! Zatem pa obiščite vam najbližjo poslovalnico M Tehnika ali pa si novi hladilnik naročite kar iz udobja vašega doma preko spletne trgovine mtehnika.mercator.si. Uživajte v hladilnem sistemu, ki preprečuje sušenje hrane in zmrzali v hladilniku Slovenci se strinjamo: hladilnike izbiramo glede na njihovo zmožnost zagotavljanja dolgotrajne svežine, hitrejšega hlajenja in preprečevanja mešanja vonjav. V preteklih letih so se hladilniki začeli ponašati s tako imenovano No Frost tehnologijo. Ta lahko zagotavlja stalno enakomerno temperaturo in preprečuje nastanek zmrzali. Tako se lahko izognemo neljubemu opravilu sezonskega odtajevanja hladilnika in podaljšujemo svežino hrane.

Novejši hladilniki višjih cenovnih razredov so začeli ponujati tudi tehnologijo AdaptTech. Ta najbolj razveseljuje tiste, ki najpogosteje odpirajo hladilnik. S tem se zagotavlja stalna optimalna temperatura, kar zagotavlja enakomerno in ustrezno ohlajanje hrane. Recite zbogom bakterijam in neprijetnim vonjavam! Hladilniki so pomembna dolgoročna investicija, saj zagotavlja varnost hrane za nas in naše najbližje. Na področju zaščite smo v zadnjih letih priča številnim inovacijam. Vse pogosteje tako lahko izbiramo hladilnike z antibakterijskimi tesnili na vratih, ki odstranjujejo bakterije. Izbrani novejši hladilniki se ponašajo tudi z ionizatorjem, ki nevtralizira bakterije, viruse in različne delce, s katerimi nastajajo neprijetne vonjave. Najnaprednejši pa stavijo tudi na aktivno modro svetlobo. Ta v predelu za ohranjanje svežine hrano osvetljuje z modro lučjo, zaradi katere se nadaljuje fotosinteza. Hrana tako ostane sveža dlje časa, obenem pa ohranja vsebnost vitaminov.

Ker imamo raje svežo hrano Vsi radi uživamo v svežih okusih, kot da je zelenjava ravnokar obrana z domačega vrta. Novejše hladilnike odlikujejo posebni predali z nižjo temperaturo. Temperatura v takšnem predalu je okoli 0° in je za 2 do 3 stopinje nižja kot v preostalem hladilniku. Ta del hladilnika je tako namenjen za shranjevanje sveže zelenjave, rib in mesa. V tem predalu živila lahko ohranijo svojo kakovost tudi do petkrat dlje!