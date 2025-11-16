Ko je EMŠO le številka, ogledalo pa želi povedati drugo zgodbo

Sodobna družba je v zadnjih 10, 15 letih z razmahom družbenih medijev postala izrazito vizuelna. Svoje je dodala še pandemija covida-19, ki je prinesla sestanke prek Zooma, pogled nase na osvetljenem ekranu pa se marsikomu ni zdel laskav. Od takrat naprej število estetskih posegov po vsem svetu vsako leto naraste za med osem do 10 odstotkov. Po ocenah Boston Consulting Group (BGC), enega od vodilnih svetovalnih podjetij na svetu, bo industrija estetske medicine do leta 2028 vredna že 28 milijard ameriških dolarjev (24 milijard evrov). Kakšni pa so trendi in kako se vidijo Slovenke?

Slovenke, ki si to lahko privoščijo, so vse bolj odprte za estetske posege, a so ti še vedno stigmatizirani, ugotavlja raziskava Mediane Ogledalo brez filtrov - Slovenke o letih, videzu in estetskih posegih. Pokazala je, da skoraj polovica žensk po 35. letu starosti čuti družbeni pritisk glede videza. Hkrati se v zadnjih letih povečuje tudi delež tistih, ki menijo, da je pomembno, kaj si drugi mislijo o njihovem videzu - takih je že skoraj petina.

Okrogla miza Ogledalo brez filtrov FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Raziskavo je Mediana izvedla za Urbano Estetiko na podlagi fokusne skupine in spletne ankete. Najprej je v fokusni skupini sodelovalo osem žensk med 35. in 60. letom starosti, ki si lahko privoščijo nenujne izdatke in so se že poslužile raznih estetskih posegov. Anketo je Mediana letos poleti nato izvedla na vzorcu 879 žensk, od tega so bile 303 sodelujoče del iste ciljne skupine kot pri fokusni skupini, rezultate pa predstavila na okrogli mizi ta teden.

Starost ni le EMŠO

"Življenska doba v Sloveniji se je od leta 1958 do danes podaljšala za 14 dolgih let. Moja kronološka starost je 53 let, a to je le moj EMŠO, ni pa nujno, da je ta povezana z mojo subjektivno starostjo," začne pojasnjevati psihologinja Eva Boštjančič z oddelka za psihologijo na ljubljanski filozofski fakulteti. "Psihologi pravimo, da ima človek različne ravni subjektive starosti. Predvsem je na eni strani, kako se človek počuti. Govorimo o subjektivni čustveni starosti, ne počutiš se tako starega, kot si. Drugi starosti se reče biološka starost, koliko je star moj moj organizem," ob tem omeni tudi eksponentno rast števila prodanih krem in prehranskih dodatkov.

Psihologinja Eva Boštjančič FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

"Potem je tukaj še ena subjektivna starost, družbena starost, kako nas doživlja družba. Še ena subjektivna starost je, koliko pa jaz želim biti stara. Odvisno, v kakšnem okolju se gibljemo, s kom se primerjamo. Včasih smo se primerjali s sosedom na levi in desni, danes se primerjamo osebami na Instagramu z vsega sveta. Običajno pa se ne primerjamo z boljšimi, ne slabšimi," našteva.

Teža pričakovanj

Kot pravi, tudi potrošniška družba - preko oglasov, omrežij, filmov, serij - nehote posredno komunicira, da je zaželjen in sprejemljiv zgolj določen videz: "Norme so postale take, da jim poskušamo slediti," je med dejavniki družbenega pritiska izpostavila izrazito prisotnost seksizma in starizma oziroma diskriminacije na podlagi starosti v slovenski družbi. Psihologi zato opozarjajo na stiske in neskladja, ki jih lahko posameznik doživlja: "Neskladje s tem, kaj družba od tebe pričakuje in kaj ti si. Sama sem v obdobju perimenopavze in ja, moja delovna učinkovitost je slabša, moja koža je manj napeta. Ampak od mene se pričakuje, da enako dobro odpeljem vsa predavanja, da sem enako dobro razpoložena, da ni nihanj," je odkrito priznala. Ob tem pa opozorila, da večje, kot je neskladje, večje je nezadovoljstvo. Zato se ji zdi zelo pomembno, da si ženska lahko pomaga na način, kot si ga izbere sama.

Starost je lahko subjektivna FOTO: Shutterstock icon-expand

"Včasih so kirurgi popravljali predvsem stvari, ki so bile patološke, da je posameznik bolje funkcioniral v življenju, danes se ti trendi spreminjajo. Gredo v smeri, da posamezniki želijo počutiti dobro," pojasnjuje Boštjančičeva.

(Ne)odobravanje operacije vek

Medtem ko ženske sproščeno govorijo o izboljšavah, kot so barvanje las, urejanje zob, oblikovanje umetnih nohtov, kar je v družbi povsem sprejeto, so estetski posegi še vedno del intime, nekaj o čemer ženske še vedno težko govrijo, je bilo slišati na okrogli mizi. Estetska kirurginja Nina Suvorov je potrdila, da ljudje drugače doživljajo povsem estetske posege in pa estetske posege, ki vsaj malo diši po funkcionalosti. "Odobravanje je precej različno," pravi, ko navede primer odstranitve kože na zgornjih vekah. "Nekdo si jo odstrani zato, ker mu povzroča občutek težkih vek, ga morda moti pri vidnem polju. Takrat mu vsi rečejo, seveda, naredi si to. Če je to ženska, ki jo moti, da si ne more več lepo nanašati ličil, ki se ji zdi, da je videti utrujena, žalostna, kar opažajo tudi drugi, je pa to takoj sprejeto kot nečimrnost," razloži.

Dr. Nina Suvorov FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Več denarja, daljše življenje, filtri in nove tehnologije

Razlogov za rast števila estetskih posegov je torej več. Življenjski standard se je dvignil do te mere, da je vedno več ljudi, ki ima na razpolago sredstva tudi za nenujne stvari. Življenjska doba se je podaljšala, dlje časa delamo, dlje časa smo aktivni. Družbeni mediji, predvsem Instagram in TikTok, so na tržišče pripeljali filtre, zaradi katerih smo se začeli primerjati z nekimi popolnimi podobami. Nove tehnologije pa so tudi v estetsko medicino pripeljale nove pristope in aparate, ki omogočajo sledenje najnovejšemu trendu - iskanje čim bolj naravnega videza, je bilo slišati na predstavitvi Medianine raziskave

Nekoč pretiravanje, na Balkanu še vedno

"Pred leti smo bili poklicani v Zagreb na predstavitev v mednarodni kozmetični korporaciji ter njeni oglaševalski in medijski agenciji, ker niso verjeli rezultatom raziskav, da so v Sloveniji ženske rekle, da je najpomembnejša notranja lepota in da jih zunanja lepota ne zanima, medtem ko je na Hrvaškem, še zlasti pa v Srbiji, prevladovala zunanja lepota. Niso verjeli agenciji, zato so poklicali nas kot raziskovalca, kot vir podatkov, da smo dejansko to predstavili z odstotki, ki so potrjevali, da smo Slovenke dale največ na notranjo lepoto, njim je bilo pa pomebno, kako so videti. In da dejansko tudi več denarja od razpoložljivih sredstev namenjajo lastnemu videzu, pri nas pa več denarja namenjamo varčevanju," se je direktorica Inštituta Mediana Janja Božič Marolt v pogovoru za 24ur.com spominjala osuposti na Balkanu ob predstavitvi rezultatov.

Direktorica Inštituta Mediana Janja Božič Marolt FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

"Včasih je veljal bolj trend nekega pretiravanja, prsi so bile velike, želeli smo velike ustnice, zelo izrazita lica. Sodobni trendi pa zagovarjajo to, da je manj več. Želimo biti naravni, ne želimo več pretiravanj, želimo si estetskih rezultatov, kar se telesa tiče, torej bolj skladnosti, da so prsa skladna s postavo. Tudi novejši obrazni liftingi ne gredo več toliko v neko izrazito zatezanje, ampak predvsem v zelo naravne rezultate. Tako da ljudje ne opazijo velike spremembe, obraz deluje bolj svež, spočit in bolj estetski. Lotevajo pa se jih že ženske v nižjih starostih, prav zato, da niso spremembe prevelike. Ne čakajo toliko časa, ampak se že prej lotevajo estetskih posegov, z namenom, da so rezultati bolj naravni," pa nam najnovejše trende povzame dr. Suvorov.

Ustavljanje časa

Kljub vsemu pa je videti, kot da iz Hollywooda prihaja še en nov trend - ustavljanje časa. V zadnjih tednih so zaokrožile fotografije Chris Jenner, matice klana Kardashianovih, na katerih kaže le dobro polovico svojih 70 let. Komentatorji na družbenih omrežjih ploskajo njenemu kirurgu in se čudijo, kako je tak videz sploh mogoče doseči.

Surovova pravi, da vseeno obstajajo deli telesa, na katerih se leta kljub vsemu dejansko izrazijo: "Taki izdajalci so vrat, dekolte, roke. Opozorila bi tudi na to, da vedno, ko gledamo znane ljudi, se moramo vprašati, ali gre tudi za uporabo filtrov. Na socialnih omrežjih so se pojavile slike Chris Jenner, kot naj bi jo vsi mi zdaj videli, in pa take, kot je naravno brez filtra. Področje okoli oči, na zgornji ustnici ... to so področja, ki odsevajo dejansko starost in mislim, da tudi Kris Jenner dejansko ni videti tako zelo dobro, kot jo prikazujejo, ker je čez tudi kakšen filter".

Kris Jenner tik pred 70. rojstnim dnem FOTO: Profimedia icon-expand

Sogovornica sicer pravi, da pri estetskih posegih ni starostne omejitve navzgor: "Imaš tudi take, ki si obrazne liftinge delajo pri 80 letih. Ne bom rekla, da je to pogosto, ampak, če je ženska v visoki kondiciji in ni nobenega medicinskega zadržka, se operacija lahko izvede tudi pri taki starosti." Kot pravi, se pa zbujajo tudi moški: "Moškim je ta skrb za videz sicer morda nekoliko manj pomembna, se tudi boljše starajo in so manj podvrženi kritikam iz okolja. Imam pa tudi primere, ko pride mož z ženo na botoks".

Na vrata estetskih kirurgov trka tudi vse več moških strank FOTO: AP icon-expand

Dodaja, se ljudje za posvet z estetskim kirurgom odločajo, "če nisi v coni udobja, če obstaja razlika med tem, kako se človek počuti in kako je videti." Toda ženske, ki se odločijo za estetski poseg, se običajno tudi po njem kljub temu še naprej trudijo za izboljšavo videza s pomočjo ličil. "Estetskih izboljšav na obrazu ne delamo, da bi bile ženske brez ličil, ampak da bi bilo skupaj z ličili vse videti še boljše. Tudi ličila so drugače videti na obrazu, ki je že v osnovi bolj svež in spočit," odgovarja Suvorva, ki se zase pošali, da je med tistimi, ki tudi smeti odnesejo naličene.

Češnjica na vrhu torte

"Enkrat sem mlado, 20-letno vplivnico vprašala, koliko denarja in časa porabi na mesec, da tako izgleda Naštela je barvanje, podaljške, nohte, trepalnice in tako naprej. In sva računali za mizo. Znesek je bil 1500 evrov," pravi Boštjančičeva. Mediana je v raziskavi, katere rezultate je na okrogli mizi za novinarje projecirala na veliko platno, ugotovila, da so med negativnimi vplivi na družbeni pritisk predvsem sodobni lepotni ideali, ki jih ženske ponotranjijo na družbenih omrežjih, kot sta Instagram in Tik Tok, pa tudi najstniške revije. Na ta pritisk vplivajo tudi negativni komentarji bližnjih, ki jih ženske glede na ugotovitve raziskave projicirajo nase.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja





Raziskava Ogledalo brez filtrov icon-picture-layer-2 1 / 4