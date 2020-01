Starejša gospa sredi Kopra osnovnošolko prijela za roke in na silo odpeljala na CSD

Starši iz Kopra so včeraj na PP Koper prijavili incident, ki se je zgodil v sredo okoli 14. ure.

V sredo sta se dva osnovnošolca, deček in deklica, oba letnik 2011, po pouku odpravila peš domov, ko ju je na Župančičevi ulici v bližini čokoladnice ustavila starejša ženska, ju ogovorila, prijela za roke in začela vleči po ulicah Kopra – kljub njunemu nasprotovanju, v pismu, ki smo ga prejeli v uredništvo, pripoveduje družinska članica osnovnošolke."Zagrozila jima je, da če bosta jokala se drla ali karkoli, bo poklicala policijo in ne bosta videla več staršev," trdi. Dečka je nato pustila oditi in "mu dala poljub v slovo", deklico pa odpeljala na CDS Koper.

Koprski policisti so nato včeraj opravili razgovore z nekaterimi vpletenimi in ugotovili, da je 66-letna ženska "dejansko prijela oba otroka za roko", saj je ocenila, da ne bi smela sama postopati po Kopru, je sporočila predstavnica PU Koper Anita Leskovec. Več informacij bo znanih po opravljeni preiskavi.

Na CSD Koper so potrdili, da je v sredo starejša gospa pripeljala enega otroka. Stekle so vse potrebne aktivnosti, socialna delavka je otroka pomirila, poklicala starše, ki so prišli na CSD in otroka odpeljali domov, pravi direktorica koprske enote Centra za socialno delo Tjaša Rodman.

Na centru pravijo še, da so o tem obvestili tudi policijo, sami pa naj bi presodili, da starejša ženska, ki je pripeljala otroka, temu ni želela škoditi.

S PU Koper sporočajo, da je "center za socialno delo dolžan obveščati policijo v primeru suma, da je otrok žrtev kaznivega dejanja." Prijave pa v sredo od CSD niso prejeli.