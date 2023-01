Starejši in bolni, nekateri v vrsti pred ZD Bežigrad stojijo že od sinoči: 'To je škandal'

Kot so naše ekipe videle na terenu, so si ljudje s seboj prinesli stole in odeje.

Iztok Mlakar je pred zdravstveni dom prišel ob 4.10. Ne zase, za ženo, ki že leto in dva meseca nima zdravnika. "Niti nismo vedeli, da lahko pridemo! Včeraj smo izvedeli iz vaših poročil!" je povedal. In kaj si misli o vsem skupaj? "Če povem svoje mnenje, bo samo piskalo!" je zgovorno dodal.

Čakajo v trdi temi, megli in na mrazu. Stojijo v vrsti, da bi dobili listek, ki jim bo končno odprl pot do osebnega zdravnika. Starejši, bolni, a ne morejo niti na stranišče.

Slavko Račič, ki v vrsti čaka od 4.30, je brez zdravnika nekaj mesecev. Dvomi, da mu bo danes uspelo priti do njega. "Nismo sami krivi, da smo prišli do tega. ZD naj bi poskrbel za nas, ne pa, da sami čakamo in iščemo zdravnika. Plačati moramo za to, da nič ne dobimo! Zavarovalnice zaračunavajo, mi pa čakamo kot ovce tukaj."

Bralka, ki prav tako potrebuje zdravnika, nam je sporočila, da je v vrsto prišla ob 5. uri. Kot je povedala, je bilo tam že več kot 70 ljudi. "Se jim zdi humano, da ljudje takole čakajo? Naj prideta Loredan in Janković stat v vrsto!" je bila jezna.

Čakajoči za kaos krivijo župana Zorana Jankovića in vodstvo ZD Ljubljana oz. direktorico Antonijo Poplas Susič, ki jo župan kljub vsemu javno podpira. Janković je danes celo prišel med čakajoče.

"Za vse nas je to razočaranje nad sistemom. Kako je mogoče dopustiti, da toliko ljudi zjutraj v temi čaka pred zdravstvenim domom, da dobijo številko, da se bodo prijavili k osebnemu zdravniku, ki jim po zakonu pripada?" je v oddaji 24UR ZVEČER vprašala varuhinja pacientovih pravic v Ljubljani Mojca Mahkota. Po njenem mnenju je argument, da se mora pacient osebno opredeliti do zdravnika, nedopusten. "Pacienti, še posebej starejši, so na nek način ostali brez dostojanstva," opozarja in meni, da so ljudje ponižani. "Celo življenje plačujejo prispevke in so zdravstveno zavarovani, po zakonu jim pripada osebni zdravnik, potem pa morajo tako v vrstah prosjačiti za nekaj, kar jim pripada," meni o dolgih vrstah.