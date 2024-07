'Starejši ljudje takšnega neurja ne pomnijo'

Kasneje v popoldnevu je nastal večji nevihtni sistem in prešel nad Gorenjsko. Tudi v Kranju posledice neurja še vedno odpravljajo. "V mestu poteka sanacija škode po ponedeljkovem neurju, ki je povzročilo nemalo škode. Na terenu se že od včeraj trudijo predstavniki prostovoljnih gasilskih društev, Gasilsko reševalne službe Kranj in drugi pristojni, ki bodo poskušali v čim krajšem času odpraviti nastale posledice," so nam sporočili iz mestne občine Kranj. Sporočili so še, da je po podatkih Andraža Šifrerja , strokovnega vodje in poveljnika Gasilsko reševalne službe Kranj, v odpravljanje posledic vključenih približno 90 gasilcev, člani Gasilsko reševalne službe Kranj in vseh 16 prostovoljnih gasilskih društev Mestne občine Kranj, ki so od sinoči posredovali na več kot 40 lokacijah.

Nevihtni celici nad severno Primorsko sta sprva povzročili nekaj škode na območju Brd, Kanala ob Soči. Na območju Nove Gorice je padlo nekaj dreves, ki so ovirala promet. Na območju Cerkna je bilo podrtih več dreves na petih lokacijah, eno od dreves je tudi padlo na stanovanjski objekt, odkrilo je tudi nadstrešek ob hiši. Močan veter je odkril tudi streho gospodarskega objekta, na eno od cest se je vsula tudi obcestna brežina. Škodo še vedno sanirajo gasilci 5 prostovoljnih gasilskih društev, tako poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Kot so sporočili, gre pri sanacijah večinoma za odkrite strehe, podrta drevesa in črpanje vode iz objektov. Tako so med drugim posredovali pri podrtih drevesih na Koroški cesti, Kidričevi cesti, Gosposvetski ulici in Valjavčevi ulici, s strehe Gimnazije Kranj pa so zaradi poškodbe odstranili prepoznavni globus. Nekaj preglavic so povzročile tudi zlomljene veje. "Občanke in občane prosimo za potrpežljivost, medtem ko se delavci na terenu trudijo za odpravo posledic," so zaključili.

Nevihte so povzročale težave tudi drugod. Po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje je v občini Bled je meteorna voda zalila 10 stanovanjskih in poslovnih objektov. V Radovljici je voda zalila 17 objektov, v Tržiču pa 6. Na območju Kamnika je voda prav tako zalila nekaj objektov in celo Kamp. Voda je zalivala tudi na območjih občine Medvode in Ljubljane. V občini Škofja Loka pa je poleg zalitih objektov, močan veter odkril in poškodoval več streh.

V občini Trebnje več 100.000 evrov škode le na infrastrukturi

Supercelična nevihta pa je v poznejšem popoldnevu zajela Dolenjsko, kjer je padala tudi debela toča, ki je uničevala pridelke, objekte in avtomobile. Podžupan občine Trebnje, Blaž Ovnik je povedal, da se je nevihta na širšem območju njihove občine razbesnela po 13.uri. "V prvi fazi je šlo za močno točo, v kasnejših pa za močne nalive," je povedal. Največjo škodo beležijo na cestni infrastrukturi in pa kmetijskih pridelkih, nastalo je več plazov in podrtega drevja, ki so ovirali promet, za čim hitrejšo sanacijo so se do večera trudili komunalni delavci in gasilci prostovoljnih gasilskih društev.