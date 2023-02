Starejši pogosto tarča spletnih goljufov in akviziterjev: kako ukrepati?

Združenje za dostojno starost Srebrna nit opozarja na nevarnost prevar različnih akviziterjev, v zadnjem času pa tudi spletnih prevar starejših s hudimi posledicami. V zadnjih desetih letih je v Sloveniji porast spletnih goljufij, žrtve pa so največkrat prav nič hudega sluteči starejši državljani, ki pogosto ostanejo brez vseh prihrankov ali celo nepremičnine, posledice pa so lahko tudi usodne.

Gotovo vsi poznamo agresivno prodajo različnih izdelkov akviziterjev in drugih, kjer nam skušajo po telefonu ali osebno vsiliti nek nepotrebni nakup – zdravstveni pripomočki, zavarovanja, razni pripomočki za dom, čistila ... Že iz navade skušamo tak klic hitro prekiniti in se nepotrebnemu nakupu izogniti, a temu ni vedno tako. In če se mlajša generacija zaveda, da gre za razne goljufije, se starejši tega zavedajo bistveno manj. Akviziterji, ki se s tem ukvarjajo, ciljajo na posebej ranljive skupine, kot so starejši, psihofizično krhki ali s težavami v duševnem zdravju, npr. osebe z demenco. Tokrat pa so šli izven svojih okvirjev in starejše pogosto povabijo na predstavitve izdelkov, pod pretvezo brezplačnega kosila ali darila. Starejši ljudje, ki so prepričani v pošten nakup, pa se nehote zavežejo obročnemu odplačevanju, kar pogosto ugotovijo sorodniki ali prijatelji, ko je morda že prepozno.

icon-expand Starejši in digitalna pismenost FOTO: Pexels

In ker je veliko starejših zdaj tudi na socialnih omrežjih, Policija posebej opozarja, da so spletne goljufije v zadnjih desetih letih v Sloveniji močno narasle, hkrati pa rastejo tudi zneski, ki jih goljuf izpuli nič hudega slutečim starejšim. Samo lani je bilo prijavljenih 1000 kaznivih dejanj, škode pa za skoraj 20 milijonov evrov. Zaradi goljufij ljudje in njihovi bližnji ostajajo v veliki finančni stiski. Kako ukrepati, če sumite na prevaro? Srebrna nit opozarja, da je treba starejše podučiti o rabi mobilnega telefona ali računalnika. Starejši so precej bolj dostopni goljufom, tudi zaradi osamljenosti, informacijske nepismenosti ali naivnosti, ter s tem povsem lahka tarča. Starejši prepogosto verjamejo vsemu, kar preberejo, sem pa spadajo tudi ljubezenske prevare, kjer prednjačijo starejše samske ženske.

icon-expand Prodaja na domu FOTO: Thinkstock

Previdnost ni odveč tudi pri nagovarjanju starejših v nepoznane načine vlaganja denarja, recimo v virtualne valute, pod pretvezo hitrega zaslužka ali odličnih obrestih mer. Policija je opozorila tudi, da se vse prevečkrat dogaja, da se določena oseba pod pretvezo, da gre za strokovnjaka, ponudi, da na računalnik ali telefon namesti novo aplikacijo, s tem pa dostopa do bančnih storitev. Rezultat take goljufije je jasen. V domačem okolju, kjer starejši živijo ali pa so sami doma, je potrebno biti previden in razmisliti, preden komu zaupamo naše osebne podatke. Eni izmed prodajnih izdelkov, ki so "hit" prodaje, so denimo aparati za merjenje krvnega tlaka, krvnega sladkorja, holesterola, prodaja vseh mogočih prehranskih dopolnil, mazil, zdravilnih kamnov, različnih stimulatorjev ali pa drugi izdelki in storitve. Seznam ni kratek, goljufi namreč prodajajo skoraj vse, kar poznamo – vse tja do prehranskih osnovnih živil. Te reči pa imajo res oderuške cene.