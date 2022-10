Starost prinaša izkušnje, a tudi upad psihofizičnih sposobnosti

Po nedeljski tragični nesreči na ljubljanski obvoznici, v kateri sta umrli dve osebi, si je marsikdo zastavil vprašanje, ali so vozniki v tako visoki starosti, kot je bil povzročitelj nesreče, sploh še primerni, da se usedejo za volan in vključijo v promet. Odgovor na to vprašanje je, vsaj na videz, preprost: če je imel voznik veljavno vozniško dovoljenje, torej ga je uspel podaljšati z ustreznim zdravniškim spričevalom, potem je bil primeren, da se vključi v promet. Po zakonu morajo namreč vsi imetniki vozniških dovoljenj po dopolnjenem 70 . letu starosti vsakih pet let podaljševati svoje vozniško dovoljenje.

Zakon o voznikih sicer zgornje starostne meje za izdajo in podaljšanje vozniškega dovoljenja ne predpisuje, določa pa, da morajo vozniki redno dokazovati, da so še sposobni za varno vožnjo. Do leta 2011 je zakonodaja sicer omogočala samodejno podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja do 80. leta starosti, nato pa je bila sprejeta novela, ki je določila, da se voznikom, ki so dopolnili 70 let, veljavnost vozniških dovoljenj podaljša za pet let, vendar morajo predložiti zdravniška potrdila, da so telesno in duševno zmožni za vožnjo osebnega avtomobila.

Seveda se zavemo, da je skupina starejših voznikov zelo različna, podobno, kot so razlike med vsemi vozniki. Nekateri starejši vozniki so izjemno vitalni in brez večjih težav obvladajo vozniške veščine. So pa tudi takšni, ki jim zaradi upadanja fizičnih in kognitivnih sposobnosti sedenje za volanom že lahko povzroča manjše ali večje težave. Eni in drugi morajo za podaljšanje vozniškega dovoljenja opraviti zdravniški pregled, in sicer na vsakih pet let, v vmesnem času pa je predvsem na njih samih, da se zavedo svojih pomanjkljivosti in morebitnih težav, ki jih ovirajo pri vožnji, in se sami 'izločijo' iz prometa.

Kaj razkrivajo podatki o nesrečah?

Tako kot že od leta 2018 dalje, so tudi lansko leto največ prometnih nesreč povzročili udeleženci v starostni skupini med 25. in 34. letom starosti, in sicer 2668. Sledi ji starostna skupina med 35. in 44. letom starosti – 2632 prometnih nesreč. Vozniki, starejši od 65 let, so povzročili 2236 prometnih nesreč, s čimer so na četrtem mestu. So pa njihove nesreče z najhujšimi posledicami za udeležence. Namreč, največ udeležencev je umrlo ravno v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili najstarejši povzročitelji, stari nad 64 let – 22 umrlih. Sledi starostna skupina od 55. do 64. let – 19 umrlih. V zadnjem petletnem obdobju je zaznati povečanje deleža umrlih zaradi povzročiteljev iz dveh najstarejših skupin udeležencev. Delež umrlih zaradi povzročiteljev iz starostne skupine nad 64. letom starosti se je povečal s 14 odstotkov leta 2017 na 19 odstotkov v letu 2021. Tudi delež v starostni skupini od 55 do 64 let se je povečal, in sicer z 9 v letu 2017 na 17 odstotkov v letu 2021.

Glede na podatke, ki so nam jih posredovali na Agenciji za varnost prometa, je treba vzeti v obzir, da je skupina voznikov, starejših od 65 let – glede na ostale skupine – precej večja, temu primerno so lahko večje tudi številke umrlih in poškodovanih. Zato smo Generalno policijsko upravo prosili za dodatne podatke v upanju, da vodijo tudi podrobnejšo statistiko starejših voznikov. Na te podatke še čakamo.