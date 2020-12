V programu Starejši za starejše opravili več kot 67.000 obiskov starostnikov

Vedeti moramo, da so bili v bitki s covidom starejši pahnjeni v osamo. 19.000 stanovalcev domov po državi je bilo odrezanih od stikov s sorodniki, tisoči so več mesecev preživeli sami v sobah, ki jih niso smeli zapuščati, niso smeli niti na hodnik ali k sosedu v domu. Kaj pa tisti, ki so bili doma, pa so zaradi lastne varnosti čas preživljali v svojem stanovanju ali hiši? Če je politika pozabila starejše vprašati, kako ste, kaj potrebujete, potem nanje niso pozabili vrstniki, združeni v program Starejši za starejše, ki skrbijo, da nihče ni sam ali osamljen.