Starešini tabornikov za dejanja zoper spolno nedotakljivost preko 20 let zapora

Tožilstvo je obdolžencu očitalo 19 kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. Med njimi so kazniva dejanja spolne zlorabe slabotne osebe, spolnega nasilja, kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja, spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let ter kazniva dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva.

Kazniva dejanja se nanašajo na večje število oškodovancev. V večini primerov je prišlo do zlorab mladoletnikov, ko so bili v opitem stanju in zaradi tega nemočni, da bi se dejanjem uprli. Očitana kazniva dejana so se odvijala od leta 2015 do 2023, ko so obdolženca ovadili.

Tričlanski sodni senat pod vodstvom sodnika Uroša Ferjana je obdolženega spoznal za krivega vseh očitanih kaznivih dejanj razen enega kaznivega dejanja spolne zlorabe slabotne osebe, ki je zastaralo. Senat je obdolženemu izrekel enotno zaporno kazen 20 let in treh mesecev zapora.

Tožilka Nadja Gasser je predlagala izrek 30-letne zaporne kazni. Zadovoljna je, da je sodišče sledilo obrazložitvam iz obtožnice. Ali se bo pritožila na višino izrečene kazni, pa se bo odločila, ko bo dobila pisno obrazložitev sodbe.

Obdolženca in njegovega zagovornika danes ni bilo na sodišču. Razglasitev sodbe, ki je bil edini del sodnega postopka, iz katerega javnost ni bila izključena, sta spremljala na daljavo preko video povezave. Sodišče je ob izreku sodbe obsojenemu zaradi ponovitvene nevarnosti podaljšalo pripor, v katerem je od septembra 2023.