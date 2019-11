Stari šel v pokoj, po Postojnski jami se boste odslej zapeljali z novim vlakom

Znamenitost, ki jo poznamo iz Postojnske jame, gre v pokoj. Skoraj 40-letni jamski vlak so zamenjali z bolj sodobnim in varnejšim iz Nemčije, ki bo lahko prepeljal 116 oseb. In dela bo imel veliko. Prvi mož Postojnske jame Marjan Batagelj napoveduje, da se bo letos število obiskovalcev približalo številki 900.000, v prihodnjih letih pa jih pričakujejo še več.