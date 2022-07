Stari znanec s protestov gre na Kras, gasilce bo oskrboval z vodo

Ognjeni zublji že več dni povzročajo težave tako na italijanski kot slovenski strani Krasa, razmere pa so še slabše, saj je ogenj že zajel tudi hiše. Gasilcem sta Slovenska vojska in Policija že poslali na pomoč tudi helikopterje, zdaj pa prihaja še eno vozilo.

Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) je poslansko pobudo odstopilo Policiji: "MNZ je naklonjeno uporabi vodnega topa tudi za druge naloge, ki so v dobrobit ljudi, in za varovanje narave, še posebej, kadar izredne razmere to zahtevajo," so pojasnili.

Pri gašenju požara policisti pomagajo tudi iz zraka. V ponedeljek so s pomočjo novega helikopterja Agusta Westland AW 169 v osmih urah opravili 52 odmetov vode (okoli 34.000 litrov), v torek pa 67 odmetov, kar predstavlja okoli 54.000 litrov. Omenjeni helikopter naenkrat lahko v posebno vrečo zajame do 900 litrov vode.

Na Policiji so obljubili, da bodo pobudo proučili: "Policija je del sistema za zaščito in reševanje in tako že iz svoje pristojnosti vključena v številne naloge zaščite, reševanja in pomoči," so dejali in dodali, da pri tem redno sodelujejo z različnimi deležniki in jim v okviru svojih operativnih možnosti, tudi ko gre za druge naloge, pomagajo oziroma se na njihove pobude odzovejo.

To vozilo je bilo do zdaj v delu slovenske javnosti sicer precej osovraženo, saj je njegov močan curek, v katerega je bil primešan tudi solzivec, razganjal množico na protivladnih protestih.

Slovenska policija je svojo novo pridobitev, skoraj 1,2 milijona evrov vreden vodni top, dobila leta 2019. Z njim je nadomestila dotrajan in zastarel vodni top, ki ga je sicer uporabila le enkrat, in sicer v času vseslovenskih protestov leta 2012.

Specialno vozilo z vodnim topom je primarno namenjeno uporabi na množičnih nasilnih demonstracijah, športnih ali drugih rizičnih prireditvah, kjer prihaja do množičnega in hujšega kršenja javnega reda, vandalizma, ogrožanja življenja ljudi in uničevanja premoženja. Vozilo pa se lahko uporablja tudi kot lastno sredstvo za gašenje požara (pri izvajanju vadbe streljanja na streliščih, ob vadbi uporabe plinskih sredstev ipd.), pri gašenju se lahko pridruži silam za zaščito in reševanje ali za različne humanitarne naloge, npr. za prevoz in dostavo čiste pitne vode, so zapisali na Policiji.

Tej je vodni top dobavilo podjetje Rosenbauer iz Gornje Radgone. Kapaciteta njegovega rezervoarja je do 10.000 litrov vode. Za lažjo primerjavo: vanj bi spravili vsaj 35 povprečnih kopalniških kadi, polnih vode. Tri šobe, ki se vrtijo v vse smeri, vodo nesejo do 60 metrov daleč, iz njih pa lahko v minuti priteče tudi do 1200 litrov vode.