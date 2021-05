Na 'slovenskem' nebu spet opazili nenavadne, premikajoče se luči

Naši bralci so v več slovenskih mestih opazili zanimiv pojav vrste ravno poravnanih, premikajočih se luči na nočnem nebu. Gre za skupino satelitov, ki jih v orbito pošilja ameriški SpaceX. Te smo sicer v Sloveniji že opazili, med drugim na božični večer leta 2019. Takrat so povzročile precej razburjenja, številni so se spraševali, kaj se dogaja.

Naši bralci so nam poslali nekaj zanimivih fotografij nenavadnih luči na včerajšnjem nočnem nebu, ki so jih med drugim opazili v Izoli. Nenavadne luči so,kot smo že nekajkrat poročali, konstelacija satelitov, imenovana Starlink, ki je delo ameriškega podjetja SpaceX in ki Zemlji zagotavlja satelitski internetni dostop. Njihovo število naj bi zraslo celo na 42.000, SpaceX pa načrtuje prodajo nekaterih satelitov tudi v vojaške, znanstvene ali raziskovalne namene. Podjetje je z njihovim razvojem začelo leta 2015, prva testna leta dveh prototipov so izvedli februarja 2018. Za pot okoli našega planeta potrebujejo okoli 90 minut. Sateliti so ob jasnem vremenu dobro vidni s prostim očesom. Številni astronomi pa ob tem svarijo, da bo vesolje – ko jih bo tam enkrat res več tisoč – še bolj polno smeti. SpaceX očitke zavrača kot neutemeljene.