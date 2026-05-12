Staro pohištvo – dragocena zapuščina, ne odpadek!

Ko smo se v času korone zaprli vsak v svoj svet, sta zakonca začutila klic po ustvarjanju. Oba tehnično podkovana obrtnika sta začela z obnovo starega pohištva, takega, ki je na svetu že več kot sto let, in tistega, ki je služilo le eni generaciji.

"Če ga le niso napadli črvički ali trohnenje, če ni predolgo stal v kleti ali garaži, potem se iz njega še da kaj narediti, " pravi Bučarjeva, ki v zgodbah starega pohištva vidi neprecenljivo dediščino.

"Rada dam primerjavo, koliko so vredni naši dedki in babice, so stari, ampak ali so za stran? Jih ne spoštujemo? Oni imajo ogromno izkušenj, znanja... Isto je s pohištvom, ta nosi dragocenost, znanje mojstra, ki je naredil neprecenljivo omaro s svojimi lastnimi rokami. Danes pa mizarji s CNC stroji ne znajo več tega narediti," še doda Bučarjeva.

V kratkem bo na obrobju Celja svoja vrata odprl apartma Reunica, ki je prvi razstavno-prodajni apartma pri nas. Turisti in seveda tudi domači gostje lahko tam prenočijo, si ogledajo unikatne kose pohištva, ki sta jih obnovila Alenka in Bojan, se vanje zaljubijo in jih kupijo. Prav vse v apartmaju nosi svojo unikatno zgodbo, stene bodo denimo popestrile umetnine, ilustracije Nee Likar, ilustratorke, ki je pred kratkim prejela celjsko priznanje za dosežke, celjsko zvezdo, ki bodo prav tako na voljo za nakup.