Starostniki v DSO Slovenj Gradec svoje spretnosti predstavili na prireditvi

Tudi starost je lahko lepa in produktivna. Za to, da plešeš, poješ, igraš na instrument ali brskaš po internetu, ni treba biti mlad. To lahko počne vsak, ki si to želi. Dokaz, da to drži, so stanovalci doma starostnikov v Slovenj Gradcu. Svoje znanje in spretnosti so predstavili na prireditvi, povprečna starost nastopajočih je bila med 76 in 99 let. Med njimi pa je bila tudi gospa, ki so ji pred tremi leti v oddaji Dan najlepših sanj izpolnili željo – učenje francoskega jezika. Ali se ga je naučila?