'Staranje je izjemen proces, s katerim postaneš človek, kakršen bi vedno moral biti'

Prav tako so na problematiko nasilja nad starejšimi opozorili v Sindikatu upokojencev Slovenije. Vladi predlagajo, da uredi pravno pomoč in posebne svetovalne in podporne storitve, da bodo starejši lahko varovali svoje pravice. Poleg tega je treba preučiti kazensko zakonodajo in zaostriti sankcije za povzročitelje nasilja, pa naj gre za družinske člane ali zaposlene v instituciji, so izpostavili.

V Sloveniji varuh človekovih pravic Peter Svetina meni, da so premiki na bolje počasni, zato so starejšim kršene različne pravice. Starejši so po njegovem še vedno premalo vključeni v iskanje rešitev, ki naj bi jih zadevale. Pri starejših s potrebo po pomoči drugega pričakuje od odgovornih ukrepe, ki bodo sledili načelu deinstitucionalizacije. Ob nasilju, tudi nasilju nad starejšimi, pa je treba ukrepati, je pozval.

Za staranje družbe bodo po njegovih navedbah poskrbeli naravni cikli in kolesje časa, naša naloga pa ostaja, da družbo "preobrazimo v dolgoživo, torej prostor varne in zdrave starosti z dostopom do robustnega in zanesljivega sistema zdravstvenih in socialno varstvenih storitev ter družbo povezovanja in medgeneracijskega dialoga".

"Začne se, seveda, pri imenovanju. Večkrat slišimo svarila o starajoči družbi in težavah, ki jih skrb za starejše prinaša, ko 'niso več produktiven del ustvarjanja dobička'. Takšno razumevanje družbe in staranja ostro zavračam, saj globoko verjamem v uspeh družbe dolgoživosti, " je zapisal minister.

Gre sicer, kot je navedel, za vizionarski pogled, "a dolg marš seštevajo kratki koraki". "Zato smo v teh dneh, ob sprejemanju novih proračunskih okvirjev na področjih, ki zadevajo politike starejših, na vrh prioritet postavili prav vas, spoštovane starejše prebivalke in prebivalci. Čas družbene preizkušnje, ki ob pohlepnih kapitalskih premikih na globalnih finančnih trgih, vojni v soseščini, nezaceljenih epidemijskih ranah in nedavni ujmi, diha za vrat vsem nam, smo izkoristili za zaščito pravic starejših. Te ostajajo nedotaknjene. Še več, z novim letom se bomo lahko pohvalili s prijazno uskladitvijo pokojnin, največjo v zadnjih 15 letih," je omenil minister.

Vesel je tudi, da z novim zakonom o dolgotrajni oskrbi v prihajajočem letu odpirajo "novo poglavje socialnega varstva za starejše, v katerem bo nabor storitev širši in bolj dostopen". "Več socialne varnosti za starejše pomeni več dolgoživosti v starajoči družbi," je prepričan.

Spomnil je, da letošnji praznik v svojem sporočilu v ospredje postavlja vprašanja uživanja pravic starejših in obravnavanja kršitev ter iskanje odgovorov na vprašanje, kako med generacijami krepiti solidarnost, enakost in vzajemnost s pomočjo vzdržnih rešitev. "V razmisleku torej iščemo možnosti za živo in krepko medgeneracijsko sodelovanje na področju starejših," je pojasnil.

V luči pravic starejših se je dotaknil tudi področja nasilja. "Pred tedni so nas neljubi dogodki prisilili v globlji razmislek in odločno ukrepanje na področju zaščite starejših pred nasiljem v institucijah in zunaj njih. Zato ravno v teh dneh, skupaj z vsemi pomembnimi deležniki iz civilne družbe in stroke pripravljamo nabor ukrepov, ki bodo stremeli k splošnemu prepoznavanju, zajezitvi in preprečevanju novega nasilja. Naše delo ni končano, priložnost pa vseeno izkoristim za izrek zahvale vsem, ki ste se v preteklih tednih obrnili na nas s pobudami, vprašanji in idejami, kako pristopiti reševanju te črne družbene pike," je zapisal.

Opomnil je, da je staranje lastno vsem. "Čudovit proces zorenja, osvajanja modrosti in ostvarjanja idej. Želim vam poln koš vsega. Ob prazniku pa podajam tudi jasno osebno zavezo: kot vedno doslej bom stal na vaši strani, z odprtimi vrati in v skladu s svojimi močmi prispeval k varni in zdravi starosti vseh," je obljubil.