Starostno mejo za vožnjo e-skirojev bi dvignili na 15 let

Vlada je sprejela predlog spremembe zakona o voznikih in ga predložila DZ v obravnavo po nujnem postopku. Vlada s tem dviguje starostno mejo za vožnjo lahkih motornih vozil, tudi e-skirojev, z 12 na 15 let. S tem želi povečati varnost vseh udeležencev v prometu, še posebej mladih, je na novinarski konferenci povedal podpredsednik vlade Matej Arčon.

Zdajšnji zakon o voznikih dovoljuje uporabo lahkih motornih vozil in mopedov, vključno z e-skiroji, otrokom od 12. leta. Gre za vozila, katerih hitrost ne presega 25 kilometrov na uro. To po navedbah predlagatelja spremembe zakona, ministrstva za infrastrukturo, ne zagotavlja zadostne varnosti v prometu. Število kršitev in nesreče z e-skiroji je sicer v porastu. Lani je bilo po podatkih policije 268 prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki e-skirojev, kar je 12 odstotkov več kot leto prej.

Hitrost lahkih motornih vozil in mopedov ne presega 25 kilometrov na uro. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Tako Agencija za varnost prometa (AVP) kot policija predlog pozdravljata. "Prepričani smo, da je dvig starosti nujen, predvsem ker so mladostniki precej nagnjeni k tveganemu vedenju, niso dovolj zreli, ne poznajo dovolj cestnoprometnih predpisov," je ob robu obeležitve svetovnega dneva spomina na žrtve prometnih nesreč za medije povedala v. d. direktorja AVP Saša Jevšnik Kafol. Hkrati je opozorila, da so vozniki lahkih motornih vozil hitro izpostavljeni hudim telesnim poškodbam, kot so odprti zlomi, zlomi lobanje in čeljusti. "Vsak ukrep, ki omejuje prezgodnjo vožnjo s takimi vozili v premladih letih, je dobrodošel," je poudarila. Starše je tudi pozvala, naj premislijo o nakupu teh vozil svojim otrokom. Tudi po besedah vodje sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi Ivana Kapuna je predlog spremembe dobrodošla, saj so e-skiroji lahko nevarni. Ministrstvu za infrastrukturo je prepoved vožnje skuterjev, ki tudi sodijo med lahka motorna vozila, za mlajše predlagal koprski župan Aleš Bržan. Za to se je odločil septembra zaradi vse večjih težav s predelanimi skuterji. Kot je takrat navedel Bržan, v slovenski Istri redno opažajo predelane skuterje, ki po predelavi dosegajo bistveno višje hitrosti, po navedbah občine v nekaterih primerih celo več kot 100 kilometrov na uro.