Slovenija

Starostno mejo za vožnjo e-skirojev bi dvignili na 15 let

Ljubljana, 13. 11. 2025 15.37 | Posodobljeno pred 56 minutami

STA , N.L.
Vlada je sprejela predlog spremembe zakona o voznikih in ga predložila DZ v obravnavo po nujnem postopku. Vlada s tem dviguje starostno mejo za vožnjo lahkih motornih vozil, tudi e-skirojev, z 12 na 15 let. S tem želi povečati varnost vseh udeležencev v prometu, še posebej mladih, je na novinarski konferenci povedal podpredsednik vlade Matej Arčon.

Zdajšnji zakon o voznikih dovoljuje uporabo lahkih motornih vozil in mopedov, vključno z e-skiroji, otrokom od 12. leta. Gre za vozila, katerih hitrost ne presega 25 kilometrov na uro.

To po navedbah predlagatelja spremembe zakona, ministrstva za infrastrukturo, ne zagotavlja zadostne varnosti v prometu.

Število kršitev in nesreče z e-skiroji je sicer v porastu. Lani je bilo po podatkih policije 268 prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki e-skirojev, kar je 12 odstotkov več kot leto prej.

Hitrost lahkih motornih vozil in mopedov ne presega 25 kilometrov na uro. FOTO: Miro Majcen

Tako Agencija za varnost prometa (AVP) kot policija predlog pozdravljata. "Prepričani smo, da je dvig starosti nujen, predvsem ker so mladostniki precej nagnjeni k tveganemu vedenju, niso dovolj zreli, ne poznajo dovolj cestnoprometnih predpisov," je ob robu obeležitve svetovnega dneva spomina na žrtve prometnih nesreč za medije povedala v. d. direktorja AVP Saša Jevšnik Kafol.

Hkrati je opozorila, da so vozniki lahkih motornih vozil hitro izpostavljeni hudim telesnim poškodbam, kot so odprti zlomi, zlomi lobanje in čeljusti. "Vsak ukrep, ki omejuje prezgodnjo vožnjo s takimi vozili v premladih letih, je dobrodošel," je poudarila. Starše je tudi pozvala, naj premislijo o nakupu teh vozil svojim otrokom.

Tudi po besedah vodje sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi Ivana Kapuna je predlog spremembe dobrodošla, saj so e-skiroji lahko nevarni.

Ministrstvu za infrastrukturo je prepoved vožnje skuterjev, ki tudi sodijo med lahka motorna vozila, za mlajše predlagal koprski župan Aleš Bržan. Za to se je odločil septembra zaradi vse večjih težav s predelanimi skuterji.

Kot je takrat navedel Bržan, v slovenski Istri redno opažajo predelane skuterje, ki po predelavi dosegajo bistveno višje hitrosti, po navedbah občine v nekaterih primerih celo več kot 100 kilometrov na uro.

Na koprski občini so zadovoljni, da se ministrstvo zaveda, da je to treba reševati prednostno. "O tem, ali bo ukrep učinkovit, pa bomo lahko presojali šele po njegovi uveljavitvi," so poudarili za STA.

KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bor99
13. 11. 2025 16.33
kaj pa če bi se najprej začelo preverjati, kdo ma blokade ven pobrane.
ODGOVORI
0 0
Sloncek_boncek
13. 11. 2025 16.29
+1
pravilno .. 12 letnik nima pojma o cestni predpisih, vozijo se pa vsepovsod
ODGOVORI
1 0
Artechh
13. 11. 2025 16.21
+1
A 15 letnik je kej bolj kot 12? Vse kar rabimo je večjo kontrolo prometa. Od pešcev, koles, skirojev do avtov
ODGOVORI
2 1
Srebrni breg
13. 11. 2025 16.20
+3
Hitrost najprej omejiti na največ 30 km pa še to je preveč.
ODGOVORI
3 0
Artechh
13. 11. 2025 16.22
+3
Hitrost je že omejena na 25kmh. Kontrole ni. Kot je ni za avtomobile.
ODGOVORI
3 0
Srebrni breg
13. 11. 2025 16.25
Z večjo hitrostjo jih sploh prodajati ne bi smeli.
ODGOVORI
0 0
Pač jaz 2025
13. 11. 2025 16.14
+2
A bo starostna omejitev nad 15 let doprinesla k večji varnosti (predvsem) majhnih otrok na pločnikih. Nisem prepričana!
ODGOVORI
2 0
neobremenjen_
13. 11. 2025 16.22
+0
Bo, brez skrbi. Največ neumnosti storijo otroci na e-skirojih. Pojma nimajo o CPP, vozijo kjer jim je volja, ...
ODGOVORI
1 1
razumi če lahko
13. 11. 2025 16.11
+2
vse lepo in prav tukaj vidim ,da je tudi podpora ,ki se ji pridružujem vendar vidim težavo povsem drugje od kod pride mladoletnik do E skuterja predvidevam ,da starši jaz mojim nisem kupil zato s tem nimam težav so pa definitvino zelo moteči tudi odrasli saj ni primerne infrastrukture tu zaostajamo krepko !!
ODGOVORI
2 0
Bebo2
13. 11. 2025 16.07
+1
absolutno podpiram!
ODGOVORI
2 1
s6t6n6s
13. 11. 2025 16.06
+2
bogi starši,ko izvejo da si je sin kupil nekaj na E in z tem isto časno priznal da je isto spolno usmerjen :)))))))))))
ODGOVORI
2 0
Sionist
13. 11. 2025 16.04
+2
PRAVILNO!
ODGOVORI
3 1
gengsta1234
13. 11. 2025 16.03
+4
Pravilno se strinjam
ODGOVORI
4 0
Zedd
13. 11. 2025 16.02
+3
Na sploh prepovedat na pločnikih in na cestah!!
ODGOVORI
3 0
Pač jaz 2025
13. 11. 2025 16.12
+3
Tudi sama se nagibam k temu! Že kolesa so nevarna na pločnikih, pa vsaj zvonijo! Ti skiroji pa kar švigajo...
ODGOVORI
3 0
DJ-Pero
13. 11. 2025 16.00
+4
Edino pravilno!
ODGOVORI
4 0
black12345
13. 11. 2025 16.00
+5
Premalo, na 18 bi dal jaz
ODGOVORI
5 0
Nace Štremljasti
13. 11. 2025 15.59
+2
super,zadnji čas
ODGOVORI
2 0
jablan
13. 11. 2025 15.58
+4
Pravilno
ODGOVORI
4 0
