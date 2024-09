Bo vlada predlog zakonodaje o legalizaciji konoplje predstavila še letos?

Dobre tri mesece po referendumu v kabinetu predsednika vlade napovedujejo, da bodo že do konca leta predstavili predlog zakonodaje, ki bo urejala legalizacijo konoplje v medicinske in osebne namene. "Ljudem želimo zagotoviti varne proizvode za njihovo zdravje in dobro počutje," je bilo slišati na Mednarodni poslovni konferenci o konoplji, kjer so številni izpostavili tudi ogromen podjetniški potencial legalizacije.