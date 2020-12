'Starši lahko otroku doma naredijo norišnico, lahko pa zavetišče'

Koronakriza predstavlja vsakemu od nas različne izzive, ki so zelo odvisni od tega, kakšno življenje smo imeli pred krizo, poudarja priznani psihiater in psihoterapevt Željko Čurić. Ali je oseba odraščala v coni preživetja, ki je srečna, ko ni več lačna in željna, ali gre za ljudi, ki so živeli v coni kakovosti."V coni kvalitete so ljudje navajeni, da so potrebe že zadovoljene, in to je samoumevno. Ti ljudje postajajo zelo nezadovoljni in frustrirani, ko njihove želje niso realizirane," razlaga.

Sem spadajo tudi želje po potovanjih, druženjih, nakupovanju, posedanju v restavracijah in nočnem življenju. "Če vam zdaj pripeljem najstnika iz Namibije, mogoče delov Kenije, bo rekel, da je tukaj paradiž, da si niti v sanjah niso predstavljali, da se kaj tako lepega lahko dogaja. Če to isto poveš najstniku iz Bežigrada, Centra, Celja ... bo rekel, da trpi kot hudič, ker ne more zvečer na pivo in se ne more družiti,"pojasnjuje gospod Čurić.