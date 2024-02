Starša četverčkov: Ob novici, da bova dobila kar štiri, sva bila v šoku

Prvič sta za našo televizijo spregovorila Milana in Nemanja Petrović, zakonski par, ki se je pred dvema tednoma v ljubljanski porodnišnici razveselil rojstva četverčkov. Dečki, ki so imena dobili po štirih evangelistih, okrevajo dobro, v domačo oskrbo pa bodo lahko odšli že čez slab mesec dni.

OGLAS

Rojstvo četverčkov se sicer zgodi na 500.000 porodov ali manj, da gre za spontano zanositev kot v primeru zakoncev Petrović, pa je še redkeje, pravijo v ljubljanskem kliničnem centru, kjer je pri porodu s carskim rezom sodelovala kar 15-članska ekipa strokovnjakov. Preverili smo, česa se novopečena starša najbolj veselita in če se morda pri novem izzivu tudi česa bojita. Matej, Luka, Marko in Jovan – to so imena štirih malih čudežev zakoncev Petrović. "Načrtovala sva enega otroka, na koncu so bili to štirje dojenčki, kar je bilo zelo veliko presenečenje," pravi mama. In čeprav sta danes za štiri dečke neizmerno hvaležna, pa sta bila sprva, ko sta izvedela, da bosta namesto enega otroka dobila kar štiri, v šoku. "Jokala sem, bila sem razburjena, bilo me je zelo strah."

Starša četverčkov Nemanja in Milana Petrović FOTO: Svet icon-expand

Očka Nemanja pa dodaja: "Potrebovala sva okoli sedem dni, da se zbereva, in potem sva šla počasi, pregled po pregled, in ko je bilo v redu, sva se dogovorila z zdravniki, da gremo naprej in smo prišli do konca."

Zakonca imata sicer tudi že petletnega sina Konstantina, ki se je dejstva, da je postal starejši brat, zelo razveselil. Porod za Mileno Petrović tako ni bil prvi, je bil pa vsekakor edinstven. "Morda je bil ta drugi porod celo lažji, bila sem pripravljena. Naredili so mi carski rez in dali spinalno anestezijo. Takoj sem videla dojenčke, občutek je bil neverjeten, čudovit," pripoveduje Milana. Dogodek pa ni bil poseben le za starše, pač pa tudi za 15-člansko ekipo, ki je sodelovala pri približno enournem porodu. Ta je potekal v 31. tednu nosečnosti. "Res tak čudovit dogodek za vse, ki so bili takrat v operacijski sobi. Se pravi, vsaka babica je imela že izbrano ime, ker ga je mama že predhodno povedala, tako da je vsaka v vrsti čakala, da bo prevzela svojega novorojenčka," pravi Mirjam Druškovič, specialistka ginekologije in porodništva. Pri spontani nosečnosti je sicer najverjetneje šlo za oploditev ene jajčne celice, dodaja Druškovič, zato so tudi vsi štirje dojenčki dečki, vsi štirje so si fizično podobni, prav tako imajo enako krvno skupino. Podoben pa imajo tudi značaj, pravita zakonca, ki otroke obiščeta vsak dan."Vsi so trenutno malo živahni, stalno nam govorijo, da so živahni in da naj se pripraviva, ko bodo prišli domov," pravi mama, očka pa dodaja: "Doma bova imela veliko dela, ampak bova uredila."

Eden od četverčkov na intenzivni negi FOTO: Svet icon-expand

Novorojenčki so sicer trenutno na intenzivni negi, njihovo okrevanje pa poteka dobro. "Sicer so trije razvili nekoliko dihalne stiske, tako da potrebujejo nekoliko pomoči pri dihanju, ampak res minimalno. Zelo lepo pa težo pridobivajo, hranijo se sicer zaenkrat po sondi, kar jim pritiče glede na starost, ampak v bistvu res lepo napredujejo," pravi Tina Perme, specialistka pediatrije in neonatologije. V porodnišnični oskrbi bodo ostali še okvirno mesec dni. "Najbolj se veseliva, da bodo prišli domov in da vse uredimo. In da so zdravi, vse ostalo pa bo šlo počasi naprej. Bomo skupaj vse uredili," pravi ponosen očka.

Če imate primerno stanovanje, ki bi ga lahko ponudili družini v najem, lahko kontaktirate očeta četverčkov Nemanjo Petrovića na telefonsko številko 070 703 188.