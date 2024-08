Staršem prvošolčkov za prvi šolski dan dodaten plačan dan dopusta

Pravica do dodatnega dne izrednega dopusta staršem, ki svojega otroka na prvi šolski dan pospremijo v šolo, je del zakona o delovnih razmerjih od leta 2020. Do pravice sta upravičena oba starša.

Dopolnjeni 165. člen zakona pravi, da ima delavec pravico do plačane odsotnosti do skupaj največ sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu zaradi osebnih okoliščin. Med te se uvrščajo smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja, smrt otroka, posvojenca, otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja, smrt staršev (oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj), hujše nesreče, ki doletijo delavca, in torej še spremstvo učenca prvega razreda v šolo na prvi šolski dan.