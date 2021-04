Starši bodo lahko na stroške ZZZS z otrokom bivali v zdravilišču

V primeru sobivanja z otrokom v bolnišnici ali zdravilišču so starši, rejniki in skrbniki otroka upravičeni do kritja stroškov nastanitve in prehrane, upravičeni so do bolniškega staleža in tudi do 80 odstotkov nadomestila plače.

Pravico lahko uveljavlja zgolj eden od upravičencev, na primer eden od staršev in ne oba istočasno. Druge osebe - tudi, če so v sorodstvenem razmerju - npr. dedki, babice, tete, strici - nimajo pravice do sobivanja, razen če so z odločbo pristojnega organa opredeljeni kot skrbniki in dejansko negujejo in varujejo otroka.

Pravice do nadomestila zaradi sobivanja pa nimajo upokojenci in brezposelni, saj v zdravstveno zavarovanje niso vključeni z ustrezno zavarovalno podlago, navajajo na ZZZS.

Prav tako nimajo pravice do nadomestila tiste osebe, ki zaradi nege in varstva otroka že prejemajo dohodek za ta namen (npr. družinski pomočniki, osebni asistenti, poklicni rejniki), saj se nadomestilo zagotavlja zgolj ob izpadu osebnega dohodka.