Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Starša deklice z redkim sindromom zbirata denar za razvoj zdravila

Ljubljana, 01. 09. 2025 20.36 | Posodobljeno pred 37 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Tjaša Dugulin
Komentarji
2

Mala Lora iz Novega mesta, ki trpi za izjemno redkim sindromom GAND, praznuje tretji rojstni dan. A namesto, da bi brezskrbno odpirala darila in se zabavala s prijatelji, deklica zaostaja v razvoju. Čeprav vse razume, ne more govoriti in hoditi. Starši potrebujejo milijon evrov za razvoj zdravila v Avstraliji, trenutno so na pol poti. Da bi čimprej zbrali preostanek denarja, v septembru organizirajo dva dobrodelna dogodka, najprej koncert. Sicer pa za vse, ki bi radi pomagali, še vedno velja: LORA5 ali LORA10 na 1919.

lora gand bolezen
Naslednji članek

Posnetki podivjanih mladostnikov na mopedih razburili Koprčane

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
GetBack
01. 09. 2025 21.09
+1
Profit-partizanka Musar pa se za 10 jurjev po premiku vozi s helikopterjem .... Res smo banana republika ...
ODGOVORI
1 0
GetBack
01. 09. 2025 21.10
+1
Himna komi rdeče LJ buržuazije: "Ne može nam niko ništa, jaći smo od sudbine "....
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1194