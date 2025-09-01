Starša deklice z redkim sindromom zbirata denar za razvoj zdravila

Mala Lora iz Novega mesta, ki trpi za izjemno redkim sindromom GAND, praznuje tretji rojstni dan. A namesto, da bi brezskrbno odpirala darila in se zabavala s prijatelji, deklica zaostaja v razvoju. Čeprav vse razume, ne more govoriti in hoditi. Starši potrebujejo milijon evrov za razvoj zdravila v Avstraliji, trenutno so na pol poti. Da bi čimprej zbrali preostanek denarja, v septembru organizirajo dva dobrodelna dogodka, najprej koncert. Sicer pa za vse, ki bi radi pomagali, še vedno velja: LORA5 ali LORA10 na 1919.