Starši in vzgojitelji proti povečanju števila otrok v vrtčevskih skupinah

Kot je na shodu pojasnil glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj, želijo opozoriti poslance, da so zbrali skoraj 36.000 podpisov staršev otrok in zaposlenih v vrtcih, da se odpravi možnost povečanja normativa za oblikovanje skupin v vrtcih, ker za to ni nobenega razloga več. "Razlogi so bili pred 20 leti, ko ni bilo prostora v vrtcih. Danes je prostora v vrtcih več kot dovolj in oddelke zapirajo," je dejal. V Svizu menijo, da se s povečanim normativom varčuje na račun kakovosti predšolske vzgoje, ki je sicer izjemno visoka, zato želijo po Štrukljevih besedah poslance prepričati, naj se ta odločba v noveli zakona o vrtcih, ki je v obravnavi v DZ, umakne. Vlada je namreč konec maja potrdila predlog novele zakona o vrtcih, v katerem se ohranjajo sedanje določbe glede normativa.

Protestni shod zaposlenih v vrtcih za umik fleksibilnega normativa iz novele zakona. icon-picture-layer-2 1 / 8

Predsednica glavnega odbora Sviza in sindikalne konference predšolske vzgoje Marjana Kolar je spomnila, da je bila možnost dveh dodatnih otrok v oddelkih uveljavljena začasno. Opozorila je, da je sedaj v skupinah veliko otrok z odločbami in otrok, ki ne govorijo slovenskega jezika. "Vsak otrok je individuum in res se moramo posvetiti vsakemu posebej, to je tudi naše poslanstvo in to opravljamo z veseljem. Če je tega v skupinah preveč, se enostavno ne moremo posvetiti vsakemu tako, kot si želimo," je poudarila. Tudi Karmen Kasesnik iz Vrtca Velenje je opozorila na močno spremenjeno strukturo oddelkov otrok. Katja Krevh iz Štor pa je izpostavila, da se v Sloveniji soočamo z upadom rojstev in upadom vpisa otrok v vrtcih. Zato po njenih besedah ni več razloga, ki je bil poglaviten za uvedbo možnosti povečanega normativa. Kot je navedla Barbara Leben Bone iz Trebnjega, v svoji delovni praksi še ni srečala oddelka, kjer se možnost izjeme glede normativa ne bi udejanjila v praksi. Fleksibilen normativ po njenih besedah ni redkost, ampak je postal pravilo.

"Odločevalci, poslušajte stroko, ne kalkulatorja"

Na shodu se je zbralo nekaj deset zaposlenih v vrtcih, ki so tudi s transparentom opozorili, da je več kot 35.900 zaposlenih in staršev podalo podpis za ukinitev fleksibilnega normativa v vrtcih. S transparenti so med drugim sporočali, da gre pri izjemi pri normativih za prikrito zviševanje normativov, med drugim so nosili tudi napise Za vrtec po meri otrok, ne po normativih!, Najprej otrok - potem številke ter Odločevalci, poslušajte stroko, ne kalkulatorja.

Zakon o vrtcih določa, da število otrok v oddelku prvega starostnega obdobja ne sme presegati 12, v oddelku drugega starostnega obdobja pa 22. FOTO: Shutterstock icon-expand