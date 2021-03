Starši, ki bivajo z bolnim otrokom v bolnišnici, bodo upravičeni do denarnega nadomestila

Novela zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, ki jo je v zakonodajni postopek vložil državni svet, zagotavlja pravico do denarnega nadomestila za čas začasne zadržanosti od dela enemu od staršev, ki sobiva z otrokom v bolnišnici ali zdravilišču, hkrati pa zvišuje starostno mejo otroka, ki je upravičen do sobivanja staršev. Medtem ko je bilo do zdaj sobivanje staršev v bolnišnici brezplačno samo do šestega leta starosti otroka, bodo starši torej od zdaj z bolnim otrokom lahko sobivali do vključno njegovega 14. leta starosti.

V nekaterih primerih bodo lahko starši v bolnišnicah ali zdraviliščih tudi ob starejših bolnih otrocih. V primerih težje okvare ali poškodbe možganov ali hrbtenjače, kronične bolezni in zdravljenja težkega zdravstvenega stanja je namreč ta meja postavljena na 18 let. Za otroke s posebnimi potrebami, ki potrebujejo 24-urno nego in oskrbo, starostne omejitve po novem ne bo.

Novost je tudi določitev zgornje meje pri trajanju nege ožjega družinskega člana v koledarskih in ne več v delovnih dnevih. S tem se izenačuje položaj vseh staršev, ki so odsotni zaradi nege ožjega družinskega člana, ne glede na to, koliko dni na teden delajo.

DZ je danes o noveli opravil tretjo obravnavo, v drugem branju pa so tako na matičnem odboru kot na plenarni seji poslanci sprejeli nekaj dopolnil, ki po besedah državnega svetnika Petra Požuna prinašajo pozitivne dopolnitve predloga. Med njimi je širitev nabora upravičencev do sobivanja z otrokom tudi na rejnike ter zakonce ali zunajzakonske partnerje, kadar sobivajo ob otroku svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja.

Poslanci so spremenili še način uveljavljanja nadomestila. Tega bo namreč mogoče uveljavljati že na podlagi potrdila bolnišnice, zato potrjevanje zdravniške komisije ne bo potrebno.