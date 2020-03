Mali onkološki bolniki nujno potrebujejo otroške zaščitne maske

Medtem ko v UKC Ljubljana zagotavljajo, da imajo dovolj zaščitnih mask za svoje bolnike, pa so starši otrok, ki imajo zaradi zahtevnega zdravljenja porušen imunski sistem in odhajajo v domačo oskrbo, v stiski, saj nikjer več ne morejo kupiti otroških mask. Obrnili so se celo na distributerja, ki pa ne ve, kdaj bo v Slovenijo prišla nova pošiljka.

Pred dnevi se je na Facebooku pojavil naslednji poziv: "Vsi, ki lahko pomagate! Zaradi 'izrednih' razmer otroci, ki se zdravijo za rakom, ne morejo dobiti zaščitnih mask in razkužil, čeprav to nujno potrebujejo, saj imajo zaradi kemoterapij porušen imunski sistem … Vse, ki imate doma zaščitne maske (zaželene so predvsem otroške) in razkužila, pa jih ne potrebujete ali pa veste, kje se da to dobiti, vas prosim, da me kontaktirate …"

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Poziv je objavil Matija Gradišar, oče deklice, ki se zdravi za rakom. Kot nam je danes pojasnil, se je za poziv odločil, ker zaradi strahu pred okužbo s koronavirusom nikjer v lekarnah po Sloveniji, pa tudi drugje po Evropi, starši onkoloških bolnikov ne dobijo več otroških obraznih mask. Obrnili so se celo na Slovence, ki so odšli v Miami na tekmo lige NBA, kjer sta se spopadla Dončić in Dragić, a tudi tam je zmanjkalo teh mask.

Maske so starši bolnikov kupovali sami, a jih v lekarnah ni več. Niso pa upravičeni do njih na recept. Na ZZZS so nam namreč pojasnili, da zaščitne maske niso medicinski pripomočki, ki bi se individualno predpisovali na naročilnico v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in izdajali v lekarnah. FOTO: Dreamstime

Na UKC Ljubljana so nam pojasnili, da imajo dovolj mask za vse, ki jih potrebujejo. "Predvsem skrbimo za najbolj kritično bolne in izpostavljene oblike," so sporočili. A Gradišar opozarja, da je mask v bolnišnici res dovolj, da pa jih potrebujejo mali bolniki tudi doma, saj odhajajo po zahtevnih kemoterapijah in obsevanjih v domačo oskrbo. "V bolnišnici dajo bolniku, ki odhaja v domačo izolacijo, le nekaj mask, ostalo pa smo starši vedno kupovali sami. Prej to ni bil problem, zdaj, ko jih nikjer ni mogoče dobiti, pa so starši bolnih otrok v težavah," opozarja Gradišar, ki se zave, da maske sicer niso 100-odstotna zaščita. "So pa vsaj neka zaščita za male bolnike, ki imajo močno oslabljen imunski sistem."

'Vsaka okužba je lahko za te bolnike smrtno nevarna' Akciji so se pridružili tudi v Društvu Viljem Julijan. Kot so zapisali v pozivu javnosti, imajo otroci, ki se zdravijo za rakom, zaradi kemoterapije uničen imunski sistem in te maske vsakodnevno nujno potrebujejo, saj so zaradi močno oslabljenega imunskega sistema zelo dovzetni za bakterijske in virusne okužbe. Vsaka tovrstna okužba pa je za njihovo zdravje lahko celo smrtno nevarna, zato je nujno, da na obrazu nosijo zaščitne maske, še posebej, ko gredo kam ven.

V UKC Ljubljana so pojasnili, da je otrok, ki je bil v teh dneh napoten na obsevanje v italijanski Trento, dobil ustrezna navodila (naj se ne ustavljajo po poti) in zaščitne maske za na pot.

V stik so stopili tudi z enim glavnih proizvajalcev otroških zaščitnih mask v ZDA, podjetjem Halyard, da bi lahko maske tam naročili. A tudi, če bi jim to uspelo, bo trajalo še nekaj časa, da bodo maske prišle v Slovenijo. Pisali so tudi na vlado in pristojne pozvali, da te maske, če jih imajo, priskrbijo iz blagovnih rezerv. Gradišar opozarja, da trenutno maske nujno potrebujeta vsaj dva mala borca. Eden se zdravi v Italiji, drugi bo šel kmalu na zdravljenje v Pariz, kar pomeni, da ga čaka polet z letalom, pa čakanje na letališčih.

Hvaležni vsem, ki so se že odzvali Osnovne zaščitne maske morajo otroci menjati večkrat na dan, zato je potrebno večje število teh mask. Nekaj odziva je objava že imela. "Akcija zbiranja zaščitnih mask in razkužil za otroke obolelih za rakom je dosegla lepo število ljudi in ima dober odziv, saj se je pojavilo nekaj dobrih ljudi, ki so darovali po najboljših močeh. Hvala jim v imenu malih borcev ter hvala vnaprej tudi tistim, ki se bodo še opogumili in pomagali. Vendar akcije še zdaleč ni konec," je na svojem Facebookovem profilu zapisal Gradišar. Večina mask, ki so jim jih ljudje darovali, je sicer za odrasle, ker pa je precej bolnikov starih od dva do tri leta, pa potrebujejo prav otroške maske.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke