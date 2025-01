'Starši morajo prepoznati znake bolezni in bolne otroke obdržati doma'

Na inštitutu poudarjajo, da ima po zakonu o nalezljivih boleznih vsakdo pravico in dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred nalezljivimi boleznimi. Pomembno je, da so otroci, ki obiskujejo vrtce ali šole, pravočasno cepljeni proti boleznim v skladu s programom cepljenja in zaščite z zdravili. Prav v vrtcih in šolah se zaradi tesnih stikov med otroki nalezljive bolezni namreč zelo hitro širijo.

Okužbe otroci pogosto prenašajo iz domačega okolja v vrtce ali šole in obratno. Vrtci in šole so tako dolžni zagotoviti ustrezne higienske pogoje, ki zmanjšujejo tveganje za prenos bolezni, za preprečitev širjenja pa so odgovorni tudi starši, so zapisali na spletni strani NIJZ.

V primeru, da otrok zboli v vrtcu ali šoli, mu morajo vzgojitelji ali učitelji omejiti stik z drugimi otroki do prihoda staršev. Pri tem pa mora osebje upoštevati ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni glede na znake, ki jih kaže otrok. Predvsem pa morajo starši znake bolezni prepoznati že doma in bolne otroke obdržati doma, dokler se ne pozdravijo in prenehajo biti kužni, opozarjajo.