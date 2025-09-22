Svetli način
Slovenija

Starši otrok z redkimi boleznimi s protestnim shodom za pravice malih borcev

Ljubljana, 22. 09. 2025 19.24 | Posodobljeno pred 2 urama

STA , Ti.Š.
14

Starši otrok z redkimi boleznimi in posebnimi potrebami so na protestu, ki so ga v Društvu Viljem Julijan pripravili na Trgu republike, opozorili na stiske, s katerimi se soočajo pri uveljavljanju pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo. Zahtevajo takojšnje ukrepanje ministrstva.

"Redke bolezni, velike krivice!", je eden od številnih transparentov, ki so jih starši z otroki prinesli na protest, ki je danes potekal na Trgu republike pred poslopjem DZ. S transparenti so med drugim sporočali tudi, da mali borci niso številke, ampak gre za njihova življenja.

Soustanovitelj Društva Viljem Julijan Gregor Bezenšek je v daljšem govoru poudaril, da je sramotno in nezaslišano, da morajo starši najtežje bolnih otrok s protestom opozoriti na krivice, ki se jim dogajajo, ker drugače niso slišani.

"Ministrstvo za delo skupaj z nekimi zdravniškimi komisijami odloča o usodi malih borcev, ki jih sploh niso videli in nimajo ustrezne slike o njihovem zdravstvenem stanju. To ni prav. Starši teh otrok morajo prositi za ta skromna nadomestila, za katere je vsakomur logično, da jim glede na težko zdravstveno stanje otroka že po naravi pripadajo," je dejal.

Opozoril je na drage samoplačniške terapije, ki so nujne za razvoj otrok z redkimi boleznimi in posebnimi potrebami, na prepotrebno pomoč tretje osebe na domu ter pomanjkanje otroške paliativne oskrbe na domu, ki jo številne družine nujno potrebujejo.

Še dodatno pa jih je po njegovih besedah prizadelo, da so v petek na komisiji DZ za peticije zavrnili predlagani sklep, s katerim katerim bi pozvali vlado in ministrstvo k sistemskim rešitvam za financiranje zdravljenja otrok z redkimi boleznimi, po potrebi z ustanovitvijo posebnega sklada. Ta bi omogočal kritje stroškov zdravljenja z najnovejšimi genskimi zdravili, ki še niso dostopna v EU, so pa odobrena v ZDA.

Izpostavil je primer svojega sina Viljema Julijana, ki mu je zdravniška komisija, kljub neozdravljivi redki genetski bolezni, odobrila nižji dodatek za nego, čeprav bi mu glede na hudo naravo njegove bolezni pripadal višji. Tega so mu odobrili šele mesec dni pred smrtjo, ko je bil star že dve leti in pol, je povedala soustanoviteljica društva Nina Bezenšek.

Shod društva Viljem Julijan
Shod društva Viljem Julijan FOTO: Bobo

Na sistemske pomanjkljivosti in anomalije pri uveljavljanju pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, je opozoril tudi predsednik društva Nejc Jelen. Povedal je, da se staršem pravica v najslabšem primeru podeli zgolj za eno leto, v drugih primerih pa za dve do tri leta, čeprav je bolezen otroka neozdravljiva in se s časom slabša. Starši, ki skrbijo za zelo bolnega otroka, so zato v stiski, ali bodo dodatek sploh prejeli. Svoje zgodbe so na shodu delili še nekateri starši.

Od resornega ministra pričakujejo takojšnje sprejetje začasnih rešitev za izboljšavo sistema uveljavljanja pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo. Zahtevajo tudi, da se do konca oktobra zamenjajo predsedniki zdravniških komisij, ki obravnavajo vloge za dodatek za nego otroka in delno plačilo za izgubljeni dohodek.

Z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Lukom Mescem naj bi se sicer sestali v sredo.

KOMENTARJI (14)

Mr Nobady
22. 09. 2025 21.40
Zelo bolne živali se tudi evtanizira...toliko v razmislek...
ODGOVORI
0 0
Julijann
22. 09. 2025 21.16
Bi robertina še ja ppsravila kapeloco za otroke s posebno redkimi boleznimi.
ODGOVORI
0 0
Julijann
22. 09. 2025 21.22
Ah ja, saj je stala zraven na protestu. Škoda, da ni kaj povedala.
ODGOVORI
0 0
Julijann
22. 09. 2025 21.11
+3
SRAM naj bo poslance Svobode, ki so na odboru glasovali proti. Upam, da bo čez par mesecev ogromno ljudi obkrožilo proti Svobodi. Denar je za ilegalne tujce, milijoni gredo za Palesrince. Če dosežejo namen pa se sploh ne ve. Kje kaj konča ta denar? Ni in ni pa za domače , za tiste, ki so najbolj ranljivi. Tudi nič krivi, a so takoj na preizkušnji. K vragu, kje je ostal ČUT za dolžnost pri Svobodbjakih?
ODGOVORI
3 0
RevenKapitalist
22. 09. 2025 21.00
+2
Saj verjetno ja niste mislili da je v fasizmu poskrbljeno za bolne otroke ko ste volili tole vlado :) No za Palestince je lepo poskrbljeno in Ukrajince......
ODGOVORI
3 1
Mclaren
22. 09. 2025 21.08
-2
Ako ti tako kažeš
ODGOVORI
0 2
natas999
22. 09. 2025 20.22
+6
in kaj je pižmovka tam iskala?? všečke???
ODGOVORI
6 0
Pacient2
22. 09. 2025 20.58
Šla je na brezje in so jo lepo sprejeli. Še obstaja upanje
ODGOVORI
0 0
Pacient2
22. 09. 2025 20.17
+7
Fuj ta Slovenija to je mačeha ne mati.
ODGOVORI
7 0
Pacient2
22. 09. 2025 20.16
+2
Obupna leva vlada, no sej tudi Janša vprašanje če bi bil za
ODGOVORI
3 1
SDS_je_poden
22. 09. 2025 20.02
+2
Tako stanje je žal že leta in nobena vlada ni naredila nič. Ne Jufka, ne Golob.
ODGOVORI
4 2
zmago56
22. 09. 2025 19.56
+3
Briga svobodo in levico za uboge otroke, pomembno jim je, da so iz zdravstva plačane operacije spremembe spola in to v tujini.
ODGOVORI
7 4
odpisani zasedli vlado
22. 09. 2025 19.47
+2
Če bodo hoteli kaj doseči bodo pri naslednjih volitvah morali razmisliti koga bodo volili.Z pleši,pleši sekto katero so volili niso ničesar dosegli in očitno jim je že kapnilo,da nikoli ne bodo.
ODGOVORI
5 3
SDS_je_poden
22. 09. 2025 20.03
-1
Tega stanja tudi Jufka ni odpravil. Je imel preveč dela z zapiranjem vseh na občine.
ODGOVORI
4 5
