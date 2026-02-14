Naslovnica
Slovenija

Starši skeptični do prenosa vzorcev, opozarjajo na sumljive povezave

Ljubljana, 14. 02. 2026 07.16

Avtor:
Barbara Bašić
NASLOVKA_biobanka

Sage staršev, ki so pri propadli Biobanki shranili vzorce tkiv in celic svojih otrok, še zdaleč ni konec. Gordana Živčec Kalan, ki je po stečaju Biobanke prevzela vzorce, je pojasnila, da se začenja prva faza prenosa pogodb in vzorcev na dve podjetji - Gaiocell, ki ga vodi, in britansko podjetje Future Health. Starše ob tem opozarja, naj se izjasnijo, kje bodo v prihodnje hranili genetski material svojih otrok. In jim sporoča, da bodo hrambo morali plačati za naprej in za nazaj.

  • Iz 24UR ZVEČER: Gordana Živčec Kalan in Goran Kotnik Oven o vzorcih Biobanke
    08:55
    Iz 24UR ZVEČER: Gordana Živčec Kalan in Goran Kotnik Oven o vzorcih Biobanke
  • Iz 24UR ZVEČER: Saga po propadu Biobanke
    03:00
    Iz 24UR ZVEČER: Saga po propadu Biobanke

Gordana Živčec Kalan iz Gaia SL in Goran Kotnik Oven, predstavnik staršev, sta se v studiu soočila v burni razpravi o usodi vzorcev propadle Biobanke. V ospredju so bili domnevni sumi o kapitalskih povezavah s prejšnjimi lastniki ter strah staršev pred novimi visokimi stroški hrambe in prenosa. Razpravljali so o transparentnosti in vpletenosti Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP).

Kotnik Oven je v imenu staršev izrazil izjemno previdnost glede odločitev za Gaia SL in angleški laboratorij, pri čemer so se starši v veliki meri vzdržali prenosa. Razlogi za to vključujejo strah pred zapletanjem postopkov za vračilo vzorcev iz tuje jurisdikcije, ki ima mnogo bolj striktne kriterije za sprostitev vzorca kot v EU. Poleg tega so starši zaznali domnevne kapitalske povezave med staro skupino iz Biobanke in sedanjima ponudnikoma storitev.

Živčec Kalanova je ostro zavrnila očitke o povezanosti z nekdanjimi akterji Biobanke, kar je označila za "popolno izmišljotino in manipulacijo". Nasprotno, opozorila je na to, da je Marko Sorbat, ki je zadnji direktor Biobanke, sedaj zaposlen na Izvorni celici – podjetju, s katerim naj bi starši sklelpali nove pogodbe. Živčec Kalanova trdi, da je Sorbat odnesel celotno dokumentacijo strank, kar je zanjo presenečenje.

Kotnik Oven je odgovoril, da starši poznajo vlogo Marka Sorbata kot operativca pri Biobanka, ki je nato pobegnil, a ni zanikal njegove trenutne zaposlitve. Nadaljeval je z obtožbo, da gospa Živčec Kalan pozablja povedati, da je bil srce in duša Biobanke Mirko Knežević pri njej zaposlen in da ni bil zgolj operativec, pač pa glavna oseba. Kalanova je to takoj zanikala in trdila, da Knežević že enajst let ni povezan z Biobanko, razen v podjetju EGCG, ki je delalo v istih prostorih.

biobanka vzorci celice

