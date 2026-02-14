Starši skeptični do prenosa vzorcev, opozarjajo na sumljive povezave

Gordana Živčec Kalan iz Gaia SL in Goran Kotnik Oven, predstavnik staršev, sta se v studiu soočila v burni razpravi o usodi vzorcev propadle Biobanke. V ospredju so bili domnevni sumi o kapitalskih povezavah s prejšnjimi lastniki ter strah staršev pred novimi visokimi stroški hrambe in prenosa. Razpravljali so o transparentnosti in vpletenosti Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP).

Kotnik Oven je v imenu staršev izrazil izjemno previdnost glede odločitev za Gaia SL in angleški laboratorij, pri čemer so se starši v veliki meri vzdržali prenosa. Razlogi za to vključujejo strah pred zapletanjem postopkov za vračilo vzorcev iz tuje jurisdikcije, ki ima mnogo bolj striktne kriterije za sprostitev vzorca kot v EU. Poleg tega so starši zaznali domnevne kapitalske povezave med staro skupino iz Biobanke in sedanjima ponudnikoma storitev.

Živčec Kalanova je ostro zavrnila očitke o povezanosti z nekdanjimi akterji Biobanke, kar je označila za "popolno izmišljotino in manipulacijo". Nasprotno, opozorila je na to, da je Marko Sorbat, ki je zadnji direktor Biobanke, sedaj zaposlen na Izvorni celici – podjetju, s katerim naj bi starši sklelpali nove pogodbe. Živčec Kalanova trdi, da je Sorbat odnesel celotno dokumentacijo strank, kar je zanjo presenečenje.

Kotnik Oven je odgovoril, da starši poznajo vlogo Marka Sorbata kot operativca pri Biobanka, ki je nato pobegnil, a ni zanikal njegove trenutne zaposlitve. Nadaljeval je z obtožbo, da gospa Živčec Kalan pozablja povedati, da je bil srce in duša Biobanke Mirko Knežević pri njej zaposlen in da ni bil zgolj operativec, pač pa glavna oseba. Kalanova je to takoj zanikala in trdila, da Knežević že enajst let ni povezan z Biobanko, razen v podjetju EGCG, ki je delalo v istih prostorih.