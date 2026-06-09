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Slovenija

Starši vrhunskih športnikov: skrivnega recepta za vzgojo ni

Ljubljana, 09. 06. 2026 19.41 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Marko Gregorc
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Kaj imajo skupnega Marjeta Pogačar, Saša Dončič in Srđan Đoković? Vsi trije so starši super svetovnih športnih zvezdnikov, ki so že presegli in še presegajo dosežke ne le svoje, temveč tudi preteklih generacij. A kaj je sploh tisto, kar loči odličnega od vrhunskega športnika? Kakšno vlogo imajo pri tem starši?

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