Starši z iniciativo: Ne bomo dovolili, da bi še bolj varčevali na otrocih

"To pomeni, da bi bili otroci obravnavani neenakopravno zgolj na podlagi tega, v kateri vrtec so vključeni, čeprav pravica do subvencije obiskovanja vrtca pripada vsakemu otroku v Sloveniji," so jasni. Kar pa ne bi bilo le diskriminatorno in nepravično, celo protiustavno bi bilo, pravijo.

Kot odziv na načrtovane spremembe Zakona o vrtcih, v katerih se predvideva tudi ukinitev sofinanciranja obiskovanja otrok zasebnih vrtcev, je danes nastala Iniciativa staršev otrok v zasebnih vrtcih. Nameri, da se otrokom, ki so vključeni v zasebne vrtce, ukine pravica do sofinanciranja obiskovanja vrtca, seveda odločno nasprotujejo.

Poudarjajo, da občine ne financirajo zasebnih vrtcev ter da je subvencija po Zakonu o vrtcih pravica otroka oziroma njegovega starša. "Načrtovana zakonska sprememba pa bi otrokom, ki so vključeni v zasebni vrtec, to subvencijo popolnoma odvzela. To bi v praksi pomenilo tudi grob poseg v pravico staršev do svobodne izbire predšolske vzgoje za njihove otroke," menijo in slednje ocenjujejo kot zavržno in nesprejemljivo.

A ne le, da bi se staršem vzela svoboda izbire vrtca, zasebni vrtci bi s tem postali dosegljivi le še najbolj premožnim, pravijo. "To bi bil največji paradoks. Namesto da bi negovali in krepili kakovost, raznovrstnost in pluralizem predšolske vzgoje, ki je za starše in otroke zelo pomembna, bi s tem nazadovali v enoumje in krepitev elitizma v Sloveniji." Pa še, da bi odvzem pravice do sofinanciranja otrokom, ki obiskujejo zasebni vrtec, pomenil "radikalno in brezumno rušenje sistema predšolske vzgoje v Sloveniji, ki bi imelo trajne in nepopravljive posledice".

Kaj zahtevajo?

Napovedujejo, da si bodo zato prizadevali, da do tega odvzema pravic otrokom ne pride. Zahtevajo, da se v predšolski vzgoji uveljavita pravičnost in enakopravnost in da vsem otrokom pripada enaka subvencija za vrtec.