Kot poročata Delo in Slovenske novice, je deček zbolel leta 2021 v času epidemije covida-19. Po navedbah matere je kašljal, imel vročino in težave z dihanjem, zato sta ga z očetom odpeljala na urgenco v Splošno bolnišnico Novo mesto. Zdravnica naj bi jih po pregledu poslala domov.

Ker se otrokovo stanje ni izboljšalo, sta ga starša naslednjo noč znova pripeljala na urgenco. Tudi takrat naj bi zdravnica ocenila, da ni razloga za zaskrbljenost, in ju poslala domov. Devet dni po pregledu je otrok umrl. Starši so prepričani, da bi na urgenci morali prepoznati otrokovo zdravstveno stanje in ga ustrezno zdraviti, zato tožijo bolnišnico.

V bolnišnici oziroma pri njeni Zavarovalnici Sava očitke zavračajo. Njuna predstavnica je v četrtek na sodišču poudarila, da v tožbi ni konkretno opredeljeno, katero ravnanje zdravstvenega osebja naj bi bilo v nasprotju s pravili medicinske stroke in kako naj bi povzročilo otrokovo smrt. Izpostavila je še, da ni dokazane vzročne zveze med pregledoma 2. in 3. oktobra ter smrtjo devet dni pozneje.

Sojenje se bo nadaljevalo konec januarja, ko naj bi sodišče zaslišalo zdravstveno osebje, ki je sodelovalo pri obravnavi dečka, napovedujeta časnika.