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Slovenija

Staršu otroka dodelili nočno in nadurno delo, zagovornik ugotovil diskriminacijo

Ljubljana, 07. 08. 2026 09.45 pred 3 dnevi 1 min branja 67

Avtor:
N.L.
Dojenček

Delodajalec je delavcu, ki je postal starš, odrejal nočno in nadurno delo enako kot drugim zaposlenim. Po Zakonu o delovnih razmerjih morajo delodajalci upoštevati, da je odreditev nadurnega in nočnega dela zaposlenemu, ki skrbi za otroka, mlajšega od treh let, dopustna le ob njegovem soglasju. Zagovornik načela enakosti je v tem primeru ugotovil diskriminacijo.

Delavcu se je 9. maja 2019 rodil otrok, vendar delodajalec ni upošteval osebne okoliščine starševstva. Ko se je vrnil v službo, mu je bilo delo odrejeno, kot da otroci ne obstajajo; po vrnitvi z očetovskega dopusta je delal 12-urni delavnik, ob tem so mu zagrozili, da bo sicer odpuščen. Delavec pred tem ni podal soglasja za nočno in nadurno delo.

Zagovornik je v postopku ugotavljanja diskriminacije ugotovil, da je bil delavec zaradi ravnanja delodajalca postavljen v slabši položaj v primerjavi z drugimi zaposlenimi, ki imajo starejše otroke ali otrok nimajo. "Nadurno in nočno delo je za take zaposlene namreč psihično in fizično bolj obremenjujoče," je v obrazložitvi zapisal zagovornik.

"Po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo je to oblika diskriminacije, ki se zgodi, ko je nekdo zaradi navidezno nevtralne določbe ali prakse v manj ugodnem položaju kot drugi zaradi katere izmed svojih osebnih okoliščin," je zapisano v dokumentu. Delavca z majhnim otrokom zakon varuje pred prekomerno obremenitvijo in s tem omogoča, da kljub službi še lahko skrbi za otroka.

diskriminacija delovno pravo starševstvo Zagovornik načela enakosti nadurno delo
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KOMENTARJI67

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Orisei1
07. 08. 2026 15.53
Jaz imam hobije, ki zahtevajo, da ne delam nočne, da sem lahko zbran za njih. A je to tudi diskriminatorno, če me dajo ponoči? Mislim, jaz sem se odločil za hobije, en pa za pamža, pač vsak svoje veselje ampak zakaj niso vsi naši hobiji enakovredno upoštevani?
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+5
6 1
Astalaviva1958
07. 08. 2026 21.06
Tumast komentar ki nima veze z vsebino prispevka
Odgovori
+0
1 1
nick73
07. 08. 2026 14.08
Sploh ni problem, da dobijo starši otrok dodatne pravice. Če želimo več otrok, je treba staršem pomagat. Sporno je, da bi vse pravice obesili delodajalcu. Njegova naloga je, da organizira delo in delavce pošteno plača. Če je en delavec zaradi osebnih okoliščin postal neprimeren za nočno delo, naj mu država pomaga, da bo našel drugo delo.
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+7
9 2
Gutenberg
07. 08. 2026 14.01
In kje je tukaj neenakost?!
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+3
7 4
Uporabnik1921539
07. 08. 2026 14.00
vsak se sam odlici za otroke ali ne in si tudi sam izbere delo tako,da otroke lahko ima.Zaradi otrok so bolniske,ki jih drugi nimajo,so dopusti takrat,ko bi jih imeli tudi drugi a so spet neke prednosti....ni v redu to
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+1
5 4
Astalaviva1958
07. 08. 2026 21.08
Vsak si sam izbere delo ja, tak da ne jamraj če moraš delat ponoči pa nadure nekdo ko ima otroke pa ne.
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+1
1 0
juventina10
07. 08. 2026 13.58
hahaha,nekateri otroci nuso spali ponoči tudi do 3.leta starosti,pa te naslednji dan ni nihče vprašal ali zmoreš.si prišel in oddelal,tako je bilo to v nekih drugih časih,odgovornost,danes samo pravice.
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+10
13 3
Svetec 2021
07. 08. 2026 16.19
Daj ne fantaziraj
Odgovori
-4
1 5
PegySue
07. 08. 2026 13.45
Kje pa je bil ta delavec/oče od leta 19` do danes.....?
Odgovori
+5
6 1
Mihelij
07. 08. 2026 14.01
Kje??? Pozabljen je ostal v predalu!
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+3
4 1
Kameleon Kiddo
07. 08. 2026 13.25
Diskriminacija? Ne, to je zakonska zaščita otrok in staršev v obdobju, ko je skrb zanje največja. Samski in starši z starejšim otrokom pač niso v tej skupini? Vi ki ste samski in brez otrok pa kvecemu dodatni davek na samskega. Al pa hiska v preriji vstran od civilizacije.
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+0
6 6
Svarog
07. 08. 2026 13.16
Delavci samo pravice iscejo pa jokcajo. Sedaj dobivajo placo samo za to ker so pri podjetju prijavljeni. Vcasih si pa dobil placilo za delo. Tega ni več.
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-2
9 11
JAZsemTI
07. 08. 2026 13.30
Z delodajalcem si v pogodbi in nikakor nisi njegova last. Če pa misliš srugače pa se lepo imej.
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+11
12 1
Astalaviva1958
07. 08. 2026 21.10
Delodajalci pa ne iščejo pravic ko ne prideš delat? Ali pa ti dajo plačo 3x večjo kot imaš pravico do nje? Tumast komentar in logika...takih vas je vidim da polno na teh forumih.
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+2
2 0
Fluxx
07. 08. 2026 12.31
Svečke se bodo mogle odlocit al se jim gre za otroke in nataliteto ali ne. Tako pa ispadejo shizofreno. Najprej tulijo imejte otroke potem oa kaj ste jih pa meli lol.
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+7
13 6
Dinho8O
07. 08. 2026 12.27
Kvecjemu je diskriminacija samskih ljudi. Ces ce si samski ne rabiš prostega casa in dopusta.
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+8
13 5
Dinho8O
07. 08. 2026 12.28
Ce delas na 3 izmene, se pac prej dogovoris ce je mozno delati na 2 izmene ali si pac isces sluzbo na 2 izmene.
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+7
9 2
Astalaviva1958
07. 08. 2026 21.11
Tudi tumast komentar, nima veze z vsebino prispevka. Ti hodiš kam delat in nimaš prostega časa in dopusta?
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-1
0 1
?iro123
07. 08. 2026 12.21
Kaka diskriminacija, a tisti brez otrok pa nismo diskriminirani zaradi teh, ko majo pamže in mormo mi delat namest njih, ko se ne znajo organizirat kk pa kej. Sami pokakanci s temi pamži, če ti ne paše menjaj šiht.
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+2
12 10
marakeech
07. 08. 2026 12.31
Ti pokaknci bojo skrbeli za tvojo penzijo in brisali tvojo po sr ano rit v DSO.
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-2
9 11
pingvinislo5
07. 08. 2026 12.37
ne bodo, ker tem pokancem bi rona z glave padla, če bi morali v dso delat. kak nepalc pa ja, on bo skrbel zate.
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+8
9 1
janezek67
07. 08. 2026 12.17
Tule je delavec še pred otroci vedel, da bo delal ne tri izmene. Problem je, če postaneš bolan ali delovni invalid - potem bi bila zame to res težava - zaradi otrok pa pač ne. Drugo pa je, kot se dogaja sedaj na minitrstvu za šolstvo, kjer so se nekateri zaposlili pred 35 leti za delo v Ljubljani, sedaj pa jih bodo sili za delo v Novem Mestu - kjer gre za kaprico ministra in zasebne interese. Če si na obrobju Ljubljane, prevoz v Novo mesto z javnim prevozom traja 2,5 ure v eno smer. Bo tudi tu zagovornik ugotovil da so kršene pravice ? Pa gre celo za državno "firmo" ?
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+0
4 4
Uporabnik1921539
07. 08. 2026 13.57
iz obrobja Lj si na obviznici oz AC.Do Nm je zjutraj prazno,ker se vsi oeljejo/kolona do lj.Na zemlijwvudu je NM 69 km od Lj in ob omejitvi 130 km/h je to pol ure.Dajmo.....treba je soravit vse "ministrante" ven iz Lj,da spoznajo Slovenijo tako,kot je"
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+0
3 3
BroNo1
07. 08. 2026 12.05
Pravic do neba, dolžnosti nič?! Če jim ne paše, menjaj, služb do onemoglosti. Samo voljo do dela je treba imet. Tele levičarske fore bodo pokopale Slovenijo!
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+6
13 7
Vlahek
07. 08. 2026 11.59
Se je pa 7let nazaj to dogajalo,novica pa šele danes...dobri ste 24ur lepo.prikrivate
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+15
15 0
pingvinislo5
07. 08. 2026 11.58
brez zamere...sam ti s forci se včasih vedejo, kot da zaradi te njihove osebne okoliščine, ki je osebna in ne od nas vseh, morajo sedaj biti privilegirani povsod in zmeraj. to je pač diskriminatorno do sodelavcev, ki naj bi sedaj tvoje nadure delali zate, delali tvoje nočne, na dosput šli šele ko si bil ti na dopustu, itd itd. pa kaj ma veze tvoja osebna okoliščina z nami?! pač daj odpoved in si najdi šiht, ki bo to toleriral.
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+10
14 4
joze5
07. 08. 2026 12.06
Hočeš reči, kaj pa imaš sploh otroke?
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-1
3 4
pingvinislo5
07. 08. 2026 12.07
kaj ima nekdo je njegova osebna odločitev in me nične briga. briga pa me, ko se začnejo izgovori in moram sedaj njemu rit odnašat, ker ga ni.
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+5
10 5
Astalaviva1958
07. 08. 2026 21.15
To niso "njihove okoliščine" ampak to določa zakon o delovnih razmerjih. Po tvoji trotl logiki ti bo delodajalec dal plače 400€ majn kot imaš po pogodbi boš se pa jokal ne? Pol je tebi tudi treba rečt: "ja, če ti kaj ne paše idi si drugo službo najt"...To ste pravi veleumi hlapci.
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0 0
Truth
07. 08. 2026 11.57
Če ti kaj ni prav daš odpoved in greš drugam. Samo izsiljevanje povsod. Kar nekaj kolegov je že zaprlo, jaz sem pa tudi na pravi poti počasi. Naj se je... Mesec in ostali s tem.
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+5
8 3
Uporabnik1921539
07. 08. 2026 11.56
to ni noben starš,tega izraza v slovenscini ni.Je mnozinski samostalnik starsi in nato mati ali oce.Starś-res grozljivo,kako pacimo lastni jezik
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+3
4 1
Vlahek
07. 08. 2026 11.54
Kriva je država nben drug,ker moraš delavcd gont zaradi davkov...na vsak 1€ država dobi 3€ tko da bi lahko tudi moški imeli porodniško brezproblema
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+5
6 1
trac
07. 08. 2026 11.41
Prvič slišim, da to velja tudi za očete. Razen, če gre za enostarševsko družino.
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-2
3 5
Stajerc22
07. 08. 2026 11.40
Lepo odskodnino zna dobiti!
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+2
3 1
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