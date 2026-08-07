Staršu otroka dodelili nočno in nadurno delo, zagovornik ugotovil diskriminacijo

Delavcu se je 9. maja 2019 rodil otrok, vendar delodajalec ni upošteval osebne okoliščine starševstva. Ko se je vrnil v službo, mu je bilo delo odrejeno, kot da otroci ne obstajajo; po vrnitvi z očetovskega dopusta je delal 12-urni delavnik, ob tem so mu zagrozili, da bo sicer odpuščen. Delavec pred tem ni podal soglasja za nočno in nadurno delo.

Zagovornik je v postopku ugotavljanja diskriminacije ugotovil, da je bil delavec zaradi ravnanja delodajalca postavljen v slabši položaj v primerjavi z drugimi zaposlenimi, ki imajo starejše otroke ali otrok nimajo. "Nadurno in nočno delo je za take zaposlene namreč psihično in fizično bolj obremenjujoče," je v obrazložitvi zapisal zagovornik.

"Po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo je to oblika diskriminacije, ki se zgodi, ko je nekdo zaradi navidezno nevtralne določbe ali prakse v manj ugodnem položaju kot drugi zaradi katere izmed svojih osebnih okoliščin," je zapisano v dokumentu. Delavca z majhnim otrokom zakon varuje pred prekomerno obremenitvijo in s tem omogoča, da kljub službi še lahko skrbi za otroka.