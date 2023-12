Štartaj Slovenija HIT PRODUKT 2023 je SPOOF!

Aleš Muhič, direktor trženja PRO PLUS Žana Močnik, direktorica projektov, skupina Formitas Tomaž Cimerman, kmetija Cimerman, SPOOF, David Kovačič, glavni izvršni direktor Spar Slovenija.

8. sezona projekta Štartaj Slovenija se je preselila na podeželje, priložnost so dobili uspešni pridelovalci, ki so s svojimi izdelki še dodatno obogatili že tako raznoliko ponudbo v trgovinah INTERSPAR. Toda le en izdelek si je prislužil naziv HIT PRODUKT 2023. Spoof, slasten prigrizek iz svinjske kožice, bo od danes zagotovo stalnica na različnih zabavah, piknikih in druženjih, hkrati pa predstavlja inovativno rešitev za zmanjšanje problematike zavržene hrane. Svinjsko kožo, ki se sicer zavrže, je Tomaž Cimerman spretno preoblikoval v okusen prigrizek.