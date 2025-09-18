Štartaj, Slovenija: na podeželju! vstopa v jubilejno, 10. sezono

Kdo so podjetniki s podeželja, ki se bodo letos na POP TV potegovali za naziv HIT PRODUKT leta in kdo bo s svojim izdelkom prepričal kupce Spara, kjer že lahko najdete izdelke letošnje sezone?

Tudi letos boste osem podjetniških ekip s podeželja lahko spoznali na POP TV, vsako nedeljo ob 18.45. Prvič že 5. oktobra! Njihovi izdelki vas bodo navdušili, saj ima vsak od njih svojo, prav posebno zgodbo, ki je botrovala njihovemu nastanku.

Štartaj, Slovenija: na podeželju! FOTO: POP TV icon-expand

DRINK DUCK

Brezalkoholni funkcionalni koktajl za sodobne uživače Maj Schöffmann je svetovni podprvak v mešanju kavnih koktajlov. Ko je njegov brat zbolel za dolgotrajnim covidom, se je lotil raziskovanja zdravilnih gob. Drink Duck koktajli vsebujejo tinkturo gobe resasti bradovec in so idealni za vsakogar, ki išče funkcionalno alternativo alkoholnim užitkom, a se ni pripravljen odpovedati osvežilnim lastnostim klasičnih koktajlov. Z dodatkom kofeina iz zelene kave pijače prinašajo dodatno zalogo osvežujoče energije. Na voljo so v treh osvežilnih okusih: strawberry daiquiri, mango mojito in piña colada.

KMETIJA PUSTOTNIK

Mlečni izdelki brez laktoze Že več kot 35 let se v Poljanski dolini na družinski kmetiji Pustotnik ukvarjajo s predelavo mlečnih izdelkov. Ko je kmetijo prevzela mlajša generacija, je tradicijo ohranila in jo nadgradila s sodobnimi trendi. V svojo ponudbo so dodali mlečne izdelke brez laktoze. Vsi izdelki so fermentirani z mlečnokislinskimi kulturami in obogateni z encimom laktaza. Ta laktozo razgradi na enostavne sladkorje, ki so prijaznejši do prebave. Linija Pustotnikovih izdelkov brez laktoze vključuje klasični jogurt, jogurt na grški način in mlečne deserte s sadjem: hruško, borovnico in jagodami.

MESARSTVO STANONIK

Paštete iz svinjskega mesa Leon Stanonik nadaljuje delo generacij, ki so se na podeželju ukvarjale z rejo prašičev. Svoje znanje in strast do domače reje, predelave mesa in ustvarjanja mesnih dobrot je ujel v trajnostno stekleničko. S strogim nadzorom vsakega koraka proizvodnje izdeluje okusno svinjsko pašteto. Na voljo imate klasično svinjsko pašteto, pikantno s slovenskim čilijem Pipp in s poletnim črnim tartufom. Izbrane sestavine, slovensko meso in trajnostna steklena embalaža so jih postavili ob bok najboljšim mesnim namazom.

SITA ULA

Liofilizirane juhe Mati Aleksandra in hči Andreja sta zasnovali liofilizirane juhe Sita Ula. S temi praktičnimi in polnovrednimi obroki skušata koristno porabiti čim več presežkov sezonske zelenjave lokalnih pridelovalcev. Juhe so večinoma narejene iz lokalno pridelane sezonske zelenjave in slovenskih zelišč, brez konzervansov ali umetnih ojačevalcev okusa. Bučna, grahova in gobova z ajdo – vsaka juha je zasnovana z mislijo na sezonske presežke slovenskih kmetov in tiste, ki s hitrim življenjskim tempom niso pripravljeni sklepati kompromisov.

ISTRIJANKO

Domači kečap Janko Barbiš je med covidom v Istri najel njivo, posadil svoje prve paradižnike San Marzano in iz njih začel izdelovati domače pelate Istrijanko. Domači kečap Istrijanko je odgovor za vse, ki iščejo kečap brez konzervansov. Je popoln dodatek k jedem za vse, ki obožujejo paradižnik in želijo lokalno pridelane izdelke. Proces izdelave Istrijanka vključuje mletje svežih paradižnikov s česnom, koncentriranje mase, dodajanje začimb in pasterizacijo. Vse sestavine izvirajo z lokalnih kmetij, piko na i doda sol Piranskih solin. Zaradi doma pridelanih sestavin in nižje vsebnosti sladkorja je še posebej primeren za otroke.

ZELIŠČNA KMETIJA KALAN

Popolni čajni mešanici Na Kalobjah, v čistem in bogatem svetu travnikov, farmacevtka Jasna Kalan nadaljuje družinsko tradicijo gojenja zelišč. Vsak list in cvet je na kmetiji Kalan vzgojen ekološko s spoštovanjem naravnega ritma rastline. Vsako zelišče je pobrano ročno in v točno določenem, pravem, trenutku. Le tako lahko nastanejo popolne čajne mešanice, pakirane v filter vrečke, ki v sebi nosijo moč in harmonijo narave. Na policah Štartaj Slovenija boste našli Zeliščni objem s poprovo meto, origanom, meliso, šetrajem, izopom in plahtico ter Objem ženskosti z meliso, plahtico, rmanom, ajdo in citronko.

VEGE & DOBRO

Rastlinski namazi Stanka Valpatiča tako pri podjetništvu kot kmetijstvu vodita spoštovanje vseh živih bitij in skrb za planet. Vege & Dobro ponuja štiri vrste rastlinskih namazov: fižolov namaz iz domačih starih sort fižola v blagi ali pekoči različici s čilijem, bobov namaz z zelišči ter ajdov namaz s čebulo. Pripravljeni so izključno iz ekološko pridelanih slovenskih stročnic, zelenjave in začimb. V njih ni glutena, konzervansov ali ojačevalcev okusa. Namazi so okusna in s proteini bogata prehranska alternativa za vegane ali vse, ki želijo zmanjšati vnos mesa in mesnih izdelkov.

NEA MALIA