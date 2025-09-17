Slovenija
Štartaj Slovenija praznuje 10. jubilej
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Deset let, deset sezon in nešteto novih zgodb! Štartaj Slovenija praznuje jubilej in znova odpira vrata mladim slovenskim podjetnikom s podeželja. Tokrat bomo spoznali podjetnike, ki iz narave črpajo moč za inovativne izdelke. Od olj in čajev do namazov, juh in mlečnih dobrot brez laktoze pa vse do brezalkoholnih koktajlov.
