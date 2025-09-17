Svetli način
Slovenija

Štartaj Slovenija praznuje 10. jubilej

Ljubljana, 17. 09. 2025 19.26 | Posodobljeno pred 33 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Nuša Dekleva
Komentarji
2

Deset let, deset sezon in nešteto novih zgodb! Štartaj Slovenija praznuje jubilej in znova odpira vrata mladim slovenskim podjetnikom s podeželja. Tokrat bomo spoznali podjetnike, ki iz narave črpajo moč za inovativne izdelke. Od olj in čajev do namazov, juh in mlečnih dobrot brez laktoze pa vse do brezalkoholnih koktajlov.

JApajaDAja
17. 09. 2025 19.51
je kakšen info ....koliko jih je še aktivnih od vseh sodelujočih v 9-ih letih?
ODGOVORI
0 0
Minifa
17. 09. 2025 19.46
Dobro smo štartali z pernatim v PROPAD.
ODGOVORI
0 0
