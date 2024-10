Štartaj Slovenija: Takšna kot si, lepa

Da moraš včasih v svojo idejo preprosto verjeti in si upati tvegati, je prepričana Katarina Kovačič, ena od kandidatk letošnje sezone Štartaj Slovenija. Slabih 10 let nazaj se je odrekla službi v farmacevtski industriji in se podala na zasebno pot. Iz nič je na domači kmetiji v Hrastniku začela saditi zelišča in pričela z razvojem 100-odstotno ekološke kozmetike. Garaža njenih staršev in vrt sta po nekaj letih postala premajhna, zato je svoje podjetje preselila na Štajersko, v objem narave. Tam zdaj na 20 hektarjih proizvaja vsa zelišča, ki jih uporablja v svojih izdelkih, v poslovnem prostoru pa ji pri izdelavi, shrambi in pakiranju pomaga osem zaposlenih.