Konferenca startupov v Mariboru: slavili Avstrijci

Več kot 1.000 udeležencev iz vsega sveta, 188 startupov iz 23-ih držav in skoraj 60 zasebnih vlagateljev, ki upravlja z več kot 8,2 milijarde evrov za vlaganje v startupe. To je bilanca tridnevnega dogodka v Mariboru, Podim konference, ki velja za enega najvplivnejših tehnoloških dogodkov v regiji Alpe-Adria in Zahodnega Balkana. Naziv zmagovalca, najobetavnejšega in najbolj prepričljivega startupa, si je letos prislužil avstrijski Infrared city, ki z umetno inteligenco zagotavlja vpogled v podnebne vplive in s tem pomaga arhitektom pri načrtovanju trajnostnih in odpornih stavb.