State Department: V Sloveniji manj žrtev trgovine z ljudmi

Za uvrstitev v višjo kategorijo je med drugim zaslužna prva obsodba trgovcev z ljudmi v zadnjih štirih letih, vendar State Department v poročilu o Sloveniji niza priporočila za še boljše delo.

"Uradniki so preiskali več primerov trgovine z ljudmi in prvič v zadnjih štirih letih kazensko preganjali kazniva dejanja trgovine z delovno silo. Vlada je zagotovila obsežno usposabljanje na področju boja proti trgovini z ljudmi za uradnike organov pregona, se povezala z mednarodno organizacijo za pripravo postopkov za prepoznavanje žrtev trgovine z ljudmi med mladoletniki brez spremstva in sprejela posodobljen nacionalni akcijski načrt za obdobje 2025-2026," piše v poročilu.

"Čeprav vlada izpolnjuje minimalne standarde, pa je identificirala manj žrtev in sprožila manj kazenskih pregonov. Organi so redno preiskovali in kazensko preganjali kazniva dejanja trgovine z ljudmi v skladu z zakoni, ki ne obravnavajo trgovine z ljudmi in predvidevajo manjše kazni. Vlada ni identificirala otrok ali prosilcev za azil kot žrtve, kljub tveganju trgovine z ljudmi v teh skupinah," navaja poročilo.