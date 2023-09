Statistika o plačah: koliko jih je lani zaslužilo manj od povprečja?

Povprečna mesečna neto plača je bila lani v primerjavi s predlani višja za sedem odstotkov. Po začasnih podatkih je bila v kohezijski regiji zahodna Slovenija v primerjavi z letom prej višja za 7,3 odstotka, v vzhodni Sloveniji pa za 6,6 odstotka.

Neto plače so se najbolj zvišale v dejavnostih zdravstvo in socialno varstvo (za 18,1 odstotka), gostinstvo (za 13,5 odstotka), promet in skladiščenje (10,8 odstotka) ter kmetijstvo in lov, gozdarstvo in ribištvo (10,4 odstotka). Najbolj so se znižale v izobraževanju (za štiri odstotke), dejavnostih javne uprave in obrambe ter dejavnostih obvezne socialne varnosti (za dva odstotka). V največji meri so se plače dvignile zaposlenim pri pravnih osebah.

Moški z osnovnošolsko izobrazbo so lani prejeli nižjo neto plačo kot 1000 evrov samo v starostni skupini od 15 do 24 let, ženske pa v vseh starostnih skupinah od 15 do 64 let. Manj kot 1000 evrov neto so prav tako prejele ženske s srednješolsko izobrazbo, stare med 15 in 24 let.

Razlika v plači med moškimi in ženskami je bila precejšnja med višje- oz. visokošolsko izobraženimi. Neto plače moških so bile lani v povprečju za petino višje od ženskih. Največja razlika med moškimi in ženskami s to ravnjo izobrazbe je bila v starostni skupini 35 do 44 let, pri čemer so moški prejeli približno četrtino več kot ženske.

Poklici z najnižjimi in najvišjimi plačami

Med najnižje plačanimi so bili tudi delavci za pomoč pri pouku. Ti so prejeli na mesec v povprečju okrog 900 evrov neto in so bili poleg frizerjev, čistilcev, pralcev ipd. med najnižje plačanimi delavci. Med najvišje plačanimi pa so bili menedžerji, med katerimi so nekateri prejeli v povprečju tudi več kot 5000 evrov neto na mesec, so navedli.