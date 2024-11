Statistika o slovenskih moških: skoraj polovica je neporočenih

Ob začetku letošnjega leta je bilo največ moških (48,3 odstotka), starih 15 let ali več, samskih, torej nikoli poročenih. S 43 odstotki so sledili poročeni, razvezanih je bilo 6,1 odstotka, ovdovelih pa 2,6 odstotka.

Prvega januarja je bilo v Sloveniji 1.068.429 moških, torej 98.200 ali 10,1 odstotka več kot leta 1991. Med članicami Evropske unije je bilo lani več moških kot žensk. Poleg Slovenije so države z večjim številom moških še Luksemburg, Švedska in Malta, piše na spletni strani Statističnega urada RS (Surs).

Moški so bili lani v povprečju bolj zadovoljni z zaposlitvijo kot ženske. Na lestvici od 0 do 10 je bila njihova ocena 7,9, ocena žensk pa 7,7. Najbolj zadovoljni so bili mladi moški od 16. do 24. leta, (8,3), najmanj pa tisti v starostni skupini od 45. do 54. leta (7,7). Povprečna mesečna neto plača za oktober 2023 je pri zaposlenih moških znašala 1454 evrov. V povprečju so zaslužili 65 evrov oziroma 4,7 odstotka več kot ženske.

Lani je 68 odstotkov moških, starih od 16 do 24 let, svoje zdravstveno stanje ocenilo kot zelo dobro ali dobro. Po pričakovanjih so s svojim zdravjem najmanj zadovoljni starejši, 20 odstotkov moških, starih 65 let ali več, ga je ocenilo kot slabo ali zelo slabo, še navaja Surs.

Mednarodni dan moških je vsakoletni dogodek, ki ga od leta 1999 zaznamujemo 19. novembra v več kot 70 državah sveta.