Statutarna komisija Desusa: Pivčevo lahko razreši tudi svet stranke

Na današnji seji statutarne komisije stranke DeSUS so glasovali o tem, ali je svet stranke lahko tisti, ki razreši predsednico Aleksandro Pivec . Za možnost razrešitve je glasovalo pet članov komisije, proti pa dva člana. Tako so odločili, da lahko svet stranke z ministrom za zdravje Tomažem Gantarjem na čelu razreši Pivčevo še pred kongresom stranke, ki bo oktobra.

Pred šestimi dnevi so sicer na seji sveta že izglasovali nezaupnico Pivčevi, in sicer s 33 glasovi za in 19 proti.Glasovanje o razrešitvi je že takrat bilo na dnevnem redu, a so se potem odločili, da ga preložijo na 9. september in se do takrat poglobijo v pravne vidike glasovanja. Pivčeva se je sicer zavzemala za to, da bi stranka o novem vodstvu odločala na kongresu, a je takrat dejala, da bo sprejela mnenje komisije, če ta odloči, da je glasovanje o razrešitvi na svetu legitimno.

"Naslednji korak je … Čakamo, da bo predsednica odstopila. Nekje je izjavila, da bo spoštovala odločitev statutarne komisije Desusa, kakršna koli že bo. In zdaj je odločitev, da jo na svetu stranke lahko razrešijo. To je prvo, kar pričakujemo tudi poslanci,"je povedal Ivan Hršak, član poslanske skupine Desusa. V primeru, da tudi po tem ne misli odstopiti, je dodal,"bodo to zadevo na svetu stranke prihodnjo sredo dokončno uredili".

"Naslednjo sredo bomo zagotovo zaključili to zgodbo. Aleksandra Pivec je pasé, nje več ne bo v stranki. Preveč škode je naredila," je bil odločen Hršak.