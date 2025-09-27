Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Dispečerji na številki 112 stavkajo že 586 dni

Ljubljana, 27. 09. 2025 20.56 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Urša Vrečar
Komentarji
14

Ljudje, ki bodo v sistemu množičnega obveščanja in alarmiranja igrali eno ključnih vlog, medtem stavkajo že 586. dan. Dispečerjem na številki 112 naj bi, kot pripovedujejo v sindikatu, celo grozili z odpovedjo, če se ne bi udeležili usposabljanj za opozorilna sporočila SI-Alarm. Kako na očitke odgovarjajo na upravi za zaščito in reševanje?

Tudi ob vikendih, praznikih in ponoči. Operaterji na drugi strani nujnega klica 112 so na voljo 24 ur na dan. In to kljub temu, da stavkajo že vse od lanskega februarja. V sindikatu zahtevajo spoštovanje in pravično plačilo.

Tudi v času stavke opravljajo nujne naloge. Svoje nezadovoljstvo s plačami in delovnimi pogoji pa izražajo na primer tako, da na aplikaciji SPIN ne objavljajo več trenutnih dogodkov.

Obenem se stavkajoči niso želeli udeležiti septembrskih usposabljanj za SI-Alarm, nato pa naj bi, pravijo v sindikatu, dobili dopis, "v katerem je bila evidentna grožnja, da v kolikor se dispečerji ne bodo udeležili usposabljanja za potisna sporočila, bodo sledile odpovedi," trdi Marjan Lah iz sindikata ministrstva za obrambo. 

"Groženj in vsega ostalega v upravi za zaščito in reševanje ne rabimo," medtem zagotavlja generalni direktor Uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.

Da tovrstna usposabljanja ne spadajo med nujne naloge, ki jih morajo opravljati v času stavke, pravi Lah, Behin pa: "V tem primeru gre seveda za obvezne naloge, ker so zadaj prebivalci in varnost prebivalcev."

Medtem se nadaljujejo pogajanja med sindikatom in vladno stranjo. Na mizi imajo sporazum, ki bi po letu in pol končal stavko dispečerjev 112.  "Vendar pa vladna stran v ta sporazum nikakor ne želi zapisati varovalke, in sicer neke časovnice, do kdaj bi bile stavkovne zahteve realizirane," še trdi Lah. Brez jasno zastavljene časovnice pa sporazuma ne bodo podpisali, še dodaja. 

dispečerji 112 stavka SI-Alarm Uprava za zaščito in reševanje pogajanja
Naslednji članek

Kadrovski spor med ZD Trbovlje in bolnišnico

Naslednji članek

Na Danskem nova opažanja dronov, tokrat leteli nad največjo vojaško bazo

KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
27. 09. 2025 21.50
+2
Toliko škode kot Golobovi ni naredila še nobena vlada doslej.
ODGOVORI
2 0
ZIPPO
27. 09. 2025 21.43
+4
Po neuradnih podatkih Transparensy internacional v Sloveniji v korupciji izgine letno 3,5 Milijarde.A zato je problem pošteno plačati te dispečerje,medicinske sestre in še mnoge v javni upravi?SRAMOTA!!!!!
ODGOVORI
4 0
NLKP
27. 09. 2025 21.47
+1
Tako je to, Slovenija od kod lepote tvoje
ODGOVORI
1 0
proofreader
27. 09. 2025 21.42
+5
Robi, a te ni nič sram?
ODGOVORI
5 0
proofreader
27. 09. 2025 21.41
+6
Se spomnite, kakšne vragolije so počeli levičarji, ko so Janševi od STA zahtevali, da dostavljajo poročila, sicer ne bo denarja? Tu pa na 112 delajo non-stop, levičarji pa mirno gledajo.
ODGOVORI
6 0
MasteRbee
27. 09. 2025 21.40
+2
Logično. seštevek vsega je vedno nič. Če nekdo pleše, mora drugi stavkat.
ODGOVORI
2 0
Xdata1
27. 09. 2025 21.35
+8
Grožnje z odpovedmi niso način dogovarjanja. Vladni strani je očitno vseeno za zaposlene, samo za svoje skrbijo. Usedejo naj se za mizo in dokler se ne izpogajajo, ne sme nihče iz prostora. 586 dni stavke, napišite imena in priimke oseb na vladni strani, bodo hitro rešene zadeve. 🤔
ODGOVORI
8 0
Potouceni kramoh
27. 09. 2025 21.34
+6
Vsi zaslužimo premalo a bo OK...posebej dohtarji,odvetniki,sodniki,managment ..etc
ODGOVORI
7 1
nekajpavem
27. 09. 2025 21.29
+4
Še največja sramota je da jih sodelavci pri stavki podpirajo, ampak samo moralno in po hodnikih, da bi dali ven kaj poguma in jih kot del sistema pri prizadevanjih izboljsanja razmer na delovnih mestih podprli pri delodajalcu, beri Urszr, to pa ne….
ODGOVORI
4 0
eurosapiens
27. 09. 2025 21.23
+10
smo zaostala država v razsulu in še slabše bo ... prehitevajo nas države ki so bile daleč za nami ... krivi so ljudje ker več kot 30 let volijo nesposobneže tako leve kot desne ... zelo malo pameti
ODGOVORI
10 0
123soba
27. 09. 2025 21.15
+6
Čakajo na upokojitev...
ODGOVORI
6 0
Vakalunga
27. 09. 2025 21.10
+2
A res nihče ni opazil ))) ? So podobni ŠOLNIKOM, ki so karv200 dni na riti doma..
ODGOVORI
4 2
mertseger
27. 09. 2025 21.07
-1
Zakaj ne zamenjajo šihta, danes dobiš službo povsod.?
ODGOVORI
3 4
ata_jez
27. 09. 2025 21.18
+6
Ker premalo plačilo je še vedno več kot 'povsod'.
ODGOVORI
6 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256