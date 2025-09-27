Dispečerji na številki 112 stavkajo že 586 dni

Tudi ob vikendih, praznikih in ponoči. Operaterji na drugi strani nujnega klica 112 so na voljo 24 ur na dan. In to kljub temu, da stavkajo že vse od lanskega februarja. V sindikatu zahtevajo spoštovanje in pravično plačilo.

Tudi v času stavke opravljajo nujne naloge. Svoje nezadovoljstvo s plačami in delovnimi pogoji pa izražajo na primer tako, da na aplikaciji SPIN ne objavljajo več trenutnih dogodkov.

Obenem se stavkajoči niso želeli udeležiti septembrskih usposabljanj za SI-Alarm, nato pa naj bi, pravijo v sindikatu, dobili dopis, "v katerem je bila evidentna grožnja, da v kolikor se dispečerji ne bodo udeležili usposabljanja za potisna sporočila, bodo sledile odpovedi," trdi Marjan Lah iz sindikata ministrstva za obrambo.

"Groženj in vsega ostalega v upravi za zaščito in reševanje ne rabimo," medtem zagotavlja generalni direktor Uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.

Da tovrstna usposabljanja ne spadajo med nujne naloge, ki jih morajo opravljati v času stavke, pravi Lah, Behin pa: "V tem primeru gre seveda za obvezne naloge, ker so zadaj prebivalci in varnost prebivalcev."

Medtem se nadaljujejo pogajanja med sindikatom in vladno stranjo. Na mizi imajo sporazum, ki bi po letu in pol končal stavko dispečerjev 112. "Vendar pa vladna stran v ta sporazum nikakor ne želi zapisati varovalke, in sicer neke časovnice, do kdaj bi bile stavkovne zahteve realizirane," še trdi Lah. Brez jasno zastavljene časovnice pa sporazuma ne bodo podpisali, še dodaja.