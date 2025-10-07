Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Dogovor Kontrole zračnega prometa: manj dopusta, več izmen

Ljubljana, 07. 10. 2025 15.24 | Posodobljeno pred 48 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
11

Nadzorni svet Kontrole zračnega prometa Slovenije je dal soglasje k dogovoru med podjetjem in sindikatom kontrolorjev letenja, na podlagi katerega je bila stavka preklicana. Dogovor določa, da bodo imeli kontrolorji tri dni rekreacijskega dopusta manj in da bodo uvedene dodatne izmene.

Javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije in Samostojni sindikat kontrolorjev letenja sta v nedeljo v pogajanjih zbližala stališča glede ureditve pravice do rekreacijskega dopusta kontrolorjev zračnega prometa ter dosegla dogovor, ki zadovoljuje bistvene interese obeh strani. Zato je bila stavka, ki je bila napovedana za 6. in 7. oktober, preklicana, so povedali v podjetju.

Na podlagi dogovora so pripravili predlog sprememb in dopolnitev dodatka k podjetniški kolektivni pogodbi, po katerem bo kontrolorjem pripadalo 12 dni rekreacijskega dopusta v posameznem letu. V skladu z zakonom o letalstvu, ki je prenehal veljati 5. oktobra letos, je kontrolorjem zračnega prometa z veljavno licenco pripadalo 15 dni rekreacijskega dopusta na leto.

Delo kontrolorjev zračnega prometa
Delo kontrolorjev zračnega prometa FOTO: Miro Majcen

Sindikat je za dosego dogovora poleg tega dal soglasje za dodatne izmene, s katerimi bo lahko delodajalec bistveno povečal fleksibilnost pri načrtovanju dela in s tem tudi bistveno povečal pretočnost zračnega prometa, so povedali v podjetju.

"Menimo, da dogovor prinaša rešitev, ki je v duhu večje učinkovitosti ob nezmanjšani ravni skrbi za ohranjanje telesne in duševne kondicije ter preprečevanja stresa in utrujenosti kontrolorjev zračnega prometa, vse s ciljem zagotavljanja najvišje možne ravni varnosti v zračnem prometu," so še navedli.

Stavko je sredi septembra napovedalo okoli tri četrtine od skupno 113 kontrolorjev. Povod so bili pogovori glede rekreacijskega dopusta, potem ko je bilo to področje z novim zakonom o letalstvu iz zakona preneseno na raven podjetja.

Delovne obveznosti kontrolorjev so sicer podvržene mednarodnim standardom. Na delo v povprečju prihajajo 15-krat na mesec in delajo po osem ur, na vsaki dve delovni uri imajo eno uro počitka. Zaposleni so upravičeni do beneficiranega delovnega staža, njihova plača pa v povprečju znaša več kot 10.000 evrov bruto.

Po starem zakonu je kontrolorjem z licenco za ohranitev telesne in duševne kondicije pripadalo do 15 dni rekreacijskega dopusta letno, od tega sedem dni plačanega medicinsko programiranega rekreacijskega dopusta. 

Kot je poročal spletni portal Preiskovalno, je programiranih sedem dni vključevalo bivanje v različnih resortih na račun delodajalca, paket pa je vključeval savne, termalne bazene in fitnes, različne masaže, zdravniški pregled in meritve vitalnih funkcij, poln hotelski penzion, pozimi pa še šestdnevno smučarsko vozovnico.

stavka zračni promet letalski promet kontrolorji
Naslednji članek

Obnova po zgodovinskih poplavah: večina bo končana v treh letih, Golob zadovoljen

SORODNI ČLANKI

Kontrolorji zračnega prometa preklicali stavko: 'Letalski promet ne bo moten'

Kontrolorji zračnega prometa v stavko. Paralizirana polovica letov v tranzitu?

Rok Marolt se vrača na Kontrolo zračnega prometa

Odstopil direktor kontrole zračnega prometa

Rekordi na nebu in pisarna z najlepšim razgledom

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Soba102
07. 10. 2025 16.17
Nič ne rečem,je odgovorno,je naporno,je stresno ampak 10000 bruto na mesec in še "rekreacijskega dopusta" malo morje je pa višek. Marsikdo ima prav tako stresno ,obremenjujočo službo pa lahko samo sanja o vaših oblakih.
ODGOVORI
0 0
Yon Dan
07. 10. 2025 16.01
-10
Sami prodanci, tudi oni dovoljujejo da nas zastrupljajo z chemtrailsi. Trump je začel globalno akcijo vseh, ki so kakorkoli vpleteni v te zločine.
ODGOVORI
1 11
MileAs
07. 10. 2025 16.11
+0
Chemtrailsi so izmišljotina. Samo največje ovčice še verjamete da gre za karkoli drugega kot pa za Meta (Facebook!) hologram ki ga je nastavil Elon Musk in njegov Starlink (seveda s Trumpovo pomočjo!!) za to da vam odvrne pozornost od resnične grožnje na nebu. Menda ne mislite resno da so ptiči zares ptiči? Ste res tako naivni?!?
ODGOVORI
1 1
Matej008
07. 10. 2025 16.11
-1
😂😂😂😂😂😂
ODGOVORI
0 1
kleos
07. 10. 2025 16.01
+6
10000 Bruto na leto pa ja da, na mesec 10000bruto to je okrog 5000neto
ODGOVORI
6 0
Robby
07. 10. 2025 15.58
-3
Razumem kontrolorje letenja na bolj obremenjenih svetovnih letališčih. Mora biti res zelo stresno ob množici vzletov in pristankov, ter gostem prometu nad večjimi prestolnicami. Ampak v Sloveniji??? Poletov in pristankov je zelo malo, nekaj več je prometa nad Slovenijo, ampak to so utečeni koridorji. Pa še, ko se pilot javi kontrolorju letenja na Brniku, ga že ni več nad Slovenijo.... Ne vem, vsak se sicer bori za svoje pravice, ampak pretiravati pa spet ni treba s plačami in neverjetnimi ugodnostmi, ki jih ostali delavci, ki so 100x bolj obremenjeni, samo sanjajo...
ODGOVORI
1 4
abndbn
07. 10. 2025 16.01
+6
Vedno mi je zanimivo, kako imate nekateri nujo po komentiranju stvari, o katerih nimate osnovnega pojma:). Utečeni koridorji:))
ODGOVORI
6 0
Robby
07. 10. 2025 16.05
+0
Reče se drugače, ampak po kmečko je to to. Kaj pa? A vsak avion leta po svoje, vsakega kontrolor usmeri, kamor hoče? :-) Sicer pa sem komentiral super plače, super ugodnosti in razmeroma lahko, res pa odgovorno delo.
ODGOVORI
1 1
Artechh
07. 10. 2025 16.08
+2
Nimaš pojma. Kaj ima to z letališčem? Če leti nekdo čez kljun naše kakoske, 1min pri Lendavi rabi dovoljenje kontrolorjev.... Gre tudi za vse prelete. Pa ne sam avioni tudi baloni na topev zrak naprimer, praktično vse kar se v luft dogaja.
ODGOVORI
2 0
abndbn
07. 10. 2025 16.11
+1
Ja, letala kar letijo po svoje, kontrolorji pa so tam samo zato, da grejo na rekreacijo. Lahko delo:)) kolikokrat si bil tam, da to veš? Eni ste res pravi carji komentiranja:)
ODGOVORI
1 0
obožeobože
07. 10. 2025 15.51
+0
Dolce vita.
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256