Dogovor Kontrole zračnega prometa: manj dopusta, več izmen

Na podlagi dogovora so pripravili predlog sprememb in dopolnitev dodatka k podjetniški kolektivni pogodbi, po katerem bo kontrolorjem pripadalo 12 dni rekreacijskega dopusta v posameznem letu. V skladu z zakonom o letalstvu, ki je prenehal veljati 5. oktobra letos, je kontrolorjem zračnega prometa z veljavno licenco pripadalo 15 dni rekreacijskega dopusta na leto.

Javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije in Samostojni sindikat kontrolorjev letenja sta v nedeljo v pogajanjih zbližala stališča glede ureditve pravice do rekreacijskega dopusta kontrolorjev zračnega prometa ter dosegla dogovor, ki zadovoljuje bistvene interese obeh strani. Zato je bila stavka, ki je bila napovedana za 6. in 7. oktober, preklicana, so povedali v podjetju.

Sindikat je za dosego dogovora poleg tega dal soglasje za dodatne izmene, s katerimi bo lahko delodajalec bistveno povečal fleksibilnost pri načrtovanju dela in s tem tudi bistveno povečal pretočnost zračnega prometa, so povedali v podjetju.

"Menimo, da dogovor prinaša rešitev, ki je v duhu večje učinkovitosti ob nezmanjšani ravni skrbi za ohranjanje telesne in duševne kondicije ter preprečevanja stresa in utrujenosti kontrolorjev zračnega prometa, vse s ciljem zagotavljanja najvišje možne ravni varnosti v zračnem prometu," so še navedli.

Stavko je sredi septembra napovedalo okoli tri četrtine od skupno 113 kontrolorjev. Povod so bili pogovori glede rekreacijskega dopusta, potem ko je bilo to področje z novim zakonom o letalstvu iz zakona preneseno na raven podjetja.

Delovne obveznosti kontrolorjev so sicer podvržene mednarodnim standardom. Na delo v povprečju prihajajo 15-krat na mesec in delajo po osem ur, na vsaki dve delovni uri imajo eno uro počitka. Zaposleni so upravičeni do beneficiranega delovnega staža, njihova plača pa v povprečju znaša več kot 10.000 evrov bruto.

Po starem zakonu je kontrolorjem z licenco za ohranitev telesne in duševne kondicije pripadalo do 15 dni rekreacijskega dopusta letno, od tega sedem dni plačanega medicinsko programiranega rekreacijskega dopusta.

Kot je poročal spletni portal Preiskovalno, je programiranih sedem dni vključevalo bivanje v različnih resortih na račun delodajalca, paket pa je vključeval savne, termalne bazene in fitnes, različne masaže, zdravniški pregled in meritve vitalnih funkcij, poln hotelski penzion, pozimi pa še šestdnevno smučarsko vozovnico.