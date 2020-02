Stavka na Marjetici Koper, odvoz odpadkov in druge javne storitve bodo zelo okrnjene

S tem bi, kot trdijo v sindikati, razmerje plač ohranjali v primerjavi z drugimi komunalnimi podjetji, vodstvu pa očitajo, da se ni konstruktivno odzvalo ali izdalo približevalnega predloga. Nadalje v sindikatu zahtevajo, da občina uredi kolektivno nezgodno zavarovanje, najmanj za poškodbe na delu in v zvezi z delom. Ta predlog je sindikat dal septembra 2019, a do konca januarja 2020 ni bilo pomembnejših korakov, zgolj informativna ponudba.

Marjetica Koper je javno podjetje Mestne občine Koper in občine Ankaran, ki izvaja javne storitve za občane obeh občin. Med drugim je odgovorna za odvoz in ravnanje z odpadki, ureja kanalizacije in odplake, izvaja pogrebne storitve, priveze, nadzoruje parkirišča, tržnice, kopališča, javno razsvetljavo in še številne druge. Sindikat na Marjetici vodstvu očita, da že od leta 2012 ni uskladilo plač z naraščajočimi stroški, zato med drugim zahteva dvig plač za najmanj 3,65 odstotka.

Stavka se bo tako začela 25. februarja 2020, če v vmesnem času vodstvo in stavkajoči ne bodo sklenili dogovora. Irena Jaklič Valenti, sekretarka primorske in notranjske regije pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), nam je sporočila, da so danes obvestili vse obalne občine in oddali napoved stavke, "ki jo je podprlo približno 90 odstotkov zaposlenih". Kaj bi to pomenilo za občane v Mestni občini Koper in Ankaran? Kanalizacijske storitve bodo okrnjene, izvajala bi se le intervencijska popravila z minimalno prisotnostjo. Pogrebne storitve bodo potekale normalno, a se v času stavke ne bodo urejala pokopališča. Urejale se bodo le nujne zadeve, ki zagotavljajo varnost ljudi.

Večina sektorjev na Marjetici bo opravljala zgolj najnujnejša dela. Tako ne bodo odvažali odpadkov, razen iz javnih ustanov, kot so vrtci in šole. Zbirni centri bodo med stavko zaprti, čiščenje javnih površin bo ustavljeno. Za komentar na stavko, tako razloge zanjo kot odzive na zahteve, smo se obrnili na vodstvo in tiskovnega predstavnika Marjetice Koper, odgovora pa še nismo prejeli.