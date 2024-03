Stavka na poti v osmi teden, med sprto vlado in zdravniki pa ostajajo bolniki

Iz kabineta Roberta Goloba odgovarjajo, da podpirajo dialog in mediacijo, z ministrstva za zdravje pa tudi, da morajo z izbiro soglašati vsi. Mediacijo podpira tudi Fides, ki naj bi to vprašanje najprej pretresal jutri na stavkovnem odboru. Tam bodo, kot so nam sporočili, razpravljali tudi o ustavnosti in zakonitosti prejšnji teden objavljenega vladnega odloka.

Za skupno mizo bodo neuradno spet sedli v torek popoldne in se torej skušali premakniti z mrtve točke. Vsaj nekakšen premik pa je pričakovati na jutrišnjih centralnih pogajanjih, ko se bo sindikalna stran odzvala na nov vladni predlog o odpravi plačnih nesorazmerij. Neuradno naj sindikati ne bi pristali na to, da bi se izhodiščni razred začel graditi na minimalni plači iz leta 2022, in ne na minimalni plači iz leta 2024.

Vodstva zavodov obe strani pozivajo k čimprejšnjemu dogovoru in koncu stavke

Zdravstvena zavarovalnica je potegnila črto pod lansko leto. Sklenila ga je z dobrimi 76 milijoni evrov primanjkljaja, ki ga bo pokrila iz presežkov prejšnjih let. Lani je bilo namreč opravljenih storitev več, imamo pa hkrati tudi več tistih, ki čakajo nedopustno dolgo.

Lanski prihodki ZZZS so znašali dobre 4,3 milijarde evrov, odhodkov pa je bilo za dobrih 76 milijonov več. Dobri dve tretjini vsega denarja je šlo za zdravstvene storitve pacientov, slabih 15 odstotkov za zdravila, medicinske pripomočke in cepiva, podobno za bolniške in druga povračila ter dajatve. Glede zdravstvenih storitev pa je bila okvirna vrednost celotnega programa za desetino višja kot leto prej, znašala je 3,1 milijarde evrov, na to pa je najbolj vplivala rast plač zaposlenih v zdravstvu.